La gran final de tentaderos de Utrera, convertida en novillada en clase práctica

El acto, presentado por el cronista taurino utrerano, Manolo Viera, contó con la presencia del delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, del delegado de Hacienda y portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Utrera, Ignacio José Aguilar Ferrera; la delegada de Cultura, María José Arroyo, el presidente de la escuela taurina de Utrera, Andrés Jiménez, y lo novilleros participantes, Isaac Galvin, Armando Rojo y Curro Sierra.

Inició el acto Manuel Viera reconociendo la labor encomiable de la Asociación utrerana Curro Guillén por el fomento de la Fiesta, y agradeció al ayuntamiento de Utrera su constante apoyo a la citada asociación poniendo en valor el toreo en la ciudad. También agradeció el incasable trabajo de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía por la enorme ayuda a los que sueñan con ser toreros.

Andrés Jiménez, anunció el carácter de novillada en clase práctica que se le ha querido dar a la final. “Hemos dado un paso más y hemos convertido el tentadero en una clase práctica, autorizada por el reglamento taurino, en la que finalizada la lidia se acabará con la suerte suprema”. Habló de los concursantes, Isaac Galvin y Armando Rojo, finalistas que competirán por el galardón, y los alumnos de la Escuela Taurina de Utrera, Manuel Troncoso y David Ramírez, invitados a participar, así como Curro Sierra que lidiará y estoqueará su primer novillo. Jiménez tuvo palabras de agradecimiento para el delegado de la Junta, ayuntamiento de Utrera y todo los que hacen posible esta promoción de nuevos valores.

Ricardo Sánchez apostó, una vez más, por la fiesta de los toros en Andalucía y alabó el gran trabajo que realiza desde su inicio la asociación y escuela taurina local “Curro Guillén”, brindando todo su apoyo para que el toreo en Utrera ocupe el lugar que le pertenece por lo que significa la ciudad de los encastes fundacionales en el mundo del toro.

Cerró el acto, el delegado de Hacienda, Ignacio Aguilar, dejando constancia del respaldo del Ayuntamiento a la fiesta de los toros y agradeciendo la gran labor y el enorme trabajo de la Asociación “Curro Guillen”, expresando “la participación del consistorio utrerano con la tauromaquia y, de modo especial, todo lo que implique la cultura del toro, que es raíz de nuestra tierra”.