Gran faena de Borja Jiménez, a hombros con Manzanares y Juan Ortega en Murcia

El diestro Borja Jiménez, que había entrado en sustitución de Morante de la Puebla, ha puesto firma a la mejor faena de la primera corrida de la feria de Murcia, celebrada este lunes en el coso de la Condomina, en la que ha cortado dos orejas, el mismo premio que lograron sus dos compañeros de cartel, José María Manzanares y Juan Ortega.

Manzanares se las ha visto con el peor lote del encierro, dos toros muy parados en los que ha estado siempre por encima de ambos en faenas de mucha entrega.

Ha pasado por momentos de apuro en su primero al ser lanzado por los aires cuando remataba su primera tanda de muletazos y al entrar a matar, cuando el astado le ha colocado un pitón en el pecho, aunque, en las dos ocasiones, sin consecuencias.

Juan Ortega no ha tenido opciones en su primero, un toro sin transmisión que ha desarrollado peligro y que ha obligado al diestro a abreviar.

En el quinto ha salido a darlo todo, ya que en esos momentos sus compañeros de cartel tenían asegurada la puerta grande.

Se ha lucido con dos faroles de rodillas en el saludo capotero, para seguir con verónicas que parecían parar el tiempo y con una media de ensueño.

Con la muleta, a fuerza de entrega y vocación de agradar, ha podido sacar lo poco que el astado llevaba dentro con tandas de muletazos muy templados y de mucha verdad.

Borja Jiménez no ha podido ligar faena en el último, pero a esas alturas aún estaba presente su excelente labor en el tercero, un toro que acudía pronto a la muleta, repetía y desarrollaba nobleza.

Sus tandas de muletazos se han sucedido con temple, con un saber estar de torero en sazón y con un público totalmente entregado.