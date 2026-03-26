Gonzalo Caballero: "Si no tuviese la promesa con mi padre, no sé si seguiría toreando"

El diestro madrileño habla del proceso de recuperación que ha llevado durante un año para superar una lesión de hombro y reaparecer este sábado en Las Rozas. También relata sus sentimientos y esperanzas ante su vuelta a Las Ventas en San Isidro

El torero Gonzalo Caballero ha anunciado su esperado regreso a los ruedos este próximo sábado en la Plaza de Toros de Las Rozas (Madrid). Su reaparición llega después de un año completo en el dique seco, un periodo marcado por una complicada lesión de hombro y, sobre todo, por una profunda crisis personal y mental que le ha llevado a replantearse su carrera. Así lo ha confesado en una entrevista en el programa El Albero de COPE, donde ha desvelado la penitencia que ha vivido.

La batalla más allá del ruedo

Caballero ha explicado que la recuperación de su fractura de húmero y costillas ha sido una de las más duras de su carrera, no solo en lo físico, sino también en lo mental. “He tenido cornadas de todo tipo, pero esto del tema óseo, el hombro, me ha dado mucha guerra”, ha afirmado. Esta situación le llevó a tomar la decisión de operarse de nuevo y, posteriormente, iniciar un retiro temporal. “Conté que eran 19 operaciones desde que quiero ser torero”, ha revelado, admitiendo que el cúmulo de percances le pasó factura.

El diestro ha hablado con una sinceridad poco habitual sobre la importancia de la salud mental. Ha reconocido que necesitaba parar para “curar un montón de heridas que tenía acumuladas”, como la pérdida de su padre, un golpe muy duro, y las secuelas de la gravísima cornada sufrida el 12 de octubre en Las Ventas. Durante su retiro, viajó a Arabia Saudí con “muchas dudas, incluso de seguir”.

La motivación para continuar, según ha confesado, es la promesa que le hizo a su padre de abrir la Puerta Grande de Madrid, un sueño que se le ha resistido. “Si no tuviese esa promesa que tengo con mi padre, pues no sé yo si seguiría queriendo torear”, ha sentenciado. Curiosamente, en un momento de duda en un hotel de Riad, encontró una planta entera decorada con cuadros de toreros, lo que interpretó como la “señal que necesitaba”.

Madrid, la victoria personal

Para Gonzalo Caballero, “el toreo empieza y acaba en Las Ventas”, la plaza que su padre, como abonado, le enseñó a amar. Sin embargo, su relación con Madrid ha estado llena de dificultades. Ha recordado su precipitada vuelta en 2022 tras la cornada: “Se me cayó la plaza encima, no era yo, el patio de cuadrillas me olía a la enfermería”. Aquella experiencia le llevó a sentir que había “fallado al público de Madrid” y a rechazar una oferta para torear en la feria el año pasado.

Por todo ello, verse anunciado de nuevo en la Feria de San Isidro, el próximo 10 de mayo frente a una corrida del Conde de Mayalde, significa una “victoria personal muy grande”. Es la prueba, para él, de que vuelve cuando verdaderamente se siente recuperado para dar lo que Madrid exige. Sin embargo, este anuncio también ha desatado sus miedos más profundos.

El fantasma de la espada

El principal obstáculo que afronta ahora es psicológico y tiene que ver con la suerte suprema. “Al verme anunciado otra vez en Madrid, aparecen ahí los fantasmas con el tema de la espada”, ha admitido con honestidad. El torero ha explicado que las fuertes cornadas sufridas entrando a matar le han generado un bloqueo que le está costando superar.

He empezado a tirarme al carro la semana pasada porque no me podía ni tirar al carro" Gonzalo Caballero

La situación llegó a tal punto que, como él mismo ha contado, “he empezado a tirarme al carro la semana pasada porque no me podía ni tirar al carro”. Para superarlo, está recibiendo ayuda profesional y ha cambiado su enfoque, buscando “tirar de técnica y no tanto de corazón” para no jugárselo todo a cara o cruz en cada estocada. Su objetivo es claro: para cumplir su promesa, “hay que matar como el público de Madrid requiere”.

De momento, su primer compromiso es en Las Rozas, una plaza con “un significado muy especial” para él, en un cartel de lujo junto a Sebastián Castella y José María Manzanares. Un regreso que, en sus palabras, “le da un poco de sentido a todo lo que ha pasado en estos meses” y que será el primer paso en su camino hacia el 10 de mayo en Madrid, el día con el que lleva cuatro años soñando.