El futuro del toreo mostrará su cara más solidaria en la plaza Utrera

El mundo del toro se moviliza por una causa solidaria. El pasado sábado 11 de abril se ha presentado oficialmente el cartel de la ‘Novillada Mixta Sin Picadores’ que se celebrará el próximo 6 de junio a las 20:00 horas en Utrera. El evento, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX), fue dado a conocer en el stand de la Peña Taurina de Los Palacios durante la Feria Agroganadera de Los Palacios y Villafranca.

El acto de presentación, que contó con una notable asistencia de aficionados, fue conducido por el maestro Víctor Puerto, quien aportó un tono ameno y cercano. Junto a él estuvieron los [jóvenes novilleros] que componen el cartel, así como el representante de ANDEX, Manuel Cañestro, y el empresario local Sergio Toledo, organizadores de la iniciativa.

Jóvenes promesas para una cita benéfica

La Plaza de Toros de Utrera volverá a ser el escenario de esta cita que combina la [promoción de nuevos valores del toreo] con un fin profundamente humanitario. El cartel está compuesto por cinco aspirantes: Javier Torres “Bombita” (Escuela Taurina de Ubrique), Ignacio Sabater (Escuela Taurina Curro Guillén de Utrera), Manuel Troncoso (Escuela Taurina Curro Guillén de Utrera), David Espejón (de Soria) y Curro Sierra (Escuela Taurina Curro Guillén de Utrera). Se lidiarán cuatro erales y un añojo de la ganadería de Yerbabuena.

El corazón solidario del festejo

El principal motor de esta novillada es su carácter benéfico. La recaudación íntegra del festejo irá destinada a ANDEX, una entidad que desde 1985 realiza una labor fundamental en el apoyo a los niños enfermos de cáncer y a sus familias, ofreciendo acompañamiento y contribuyendo a mejorar su calidad de vida durante el difícil proceso de la enfermedad.