Fundación Toro de Lidia: "Contra la cultura no se puede votar"

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), el ganadero Victorino Martín, ha emitido hoy una nota para contestar a las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la posibilidad de realizar una consulta para acabar con los toros en España alegando que "contra la cultura no se puede votar".

Iglesias ha propuesto esta mañana la idea de realizar un referéndum en las distintas autonomías para ver realmente si el toreo interesa a la sociedad, declaraciones que llegan dos días después de que el Congreso no aprobara una proposición no de ley presentada también por la formación morada para prohibir la entrada de menores a los espectáculos taurinos.

Victorino defiende el toreo, fundamentalmente, desde su vertiente cultural y critica la idea de Iglesias, a la que califica de "ocurrencia populista" por ir en contra "de la libertad de los ciudadanos de elegir el tipo de cultura que desea disfrutar" y por ser también "profundamente antidemocrática".

"En una sociedad democrática madura hay pluralidad de ideas, opiniones y sentimientos culturales y hemos de saber convivir todos en ellas. Estar continuamente pensando en cómo prohibir a los demás que ejerzan su derecho a la libertad cultural revela un ánimo censor que es muy perjudicial para la convivencia", afirma el ganadero.

En este sentido, pone de ejemplo al actual Ministro de Cultura, José Guirao, "un reconocido antitaurino pero con una contrastada estatura intelectual", al declarar hace pocos días que los toros no se podían prohibir, incluso en el caso de que fuesen una minoría, porque "una sociedad que no respeta a las minorías no es una sociedad equilibrada".

En esta línea, hace alusión a la Unesco y a la convención sobre la Diversidad Cultural de 2001, que busca proteger todas las expresiones culturales frente a todo tipo de fundamentalismos.

"Y si Podemos tiene la tentación de decir que la tauromaquia no es cultura, la propia Unesco se adelanta explicando que el único límite para considerar cuándo una cultura es inadmisible son los derechos humanos y libertades fundamentales. Repito, derechos... humanos", remarca.