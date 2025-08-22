Figuras, rejones y los más jóvenes, en la feria de San Martín de Valdeiglesias

Presentación de los carteles de la feria de San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

La localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias ha presentado un ciclo compuesto por tres festejos que tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre.

El empresario Rafael Ayuso ha diseñado una programación que incluye una corrida de toros, un festejo de rejones y una novillada sin caballos del certamen ‘Camino hacia Las Ventas’. La feria cuenta además con el cartel anunciador realizado por el artista sevillano José Tomás Pérez Indiano.

Los festejos comenzarán a las 18:30 horas y quedan configurados de la siguiente manera:

Martes 9 de septiembre : Toros de Sancho Dávila para Alejandro Talavante, Tomás Rufo y Alejandro Chicharro.

Miércoles 10 de septiembre : Novillada sin picadores del ' Camino hacia Las Ventas'. Erales de Sepúlveda para Pedro de la Hermosa, Rodrigo Cobo y Cristian Restrepo.