Figuras, rejones y los más jóvenes, en la feria de San Martín de Valdeiglesias

Una corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada del 'Camino hacia Las Ventas' componen el ciclo madrileño.

Presentación de los carteles de la feria de San Martín de Valdeiglesias (Madrid)

Redacción Toros

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias ha presentado un ciclo compuesto por tres festejos que tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre.

El empresario Rafael Ayuso ha diseñado una programación que incluye una corrida de toros, un festejo de rejones y una novillada sin caballos del certamen ‘Camino hacia Las Ventas’. La feria cuenta además con el cartel anunciador realizado por el artista sevillano José Tomás Pérez Indiano.

Los festejos comenzarán a las 18:30 horas y quedan configurados de la siguiente manera:

  • Martes 9 de septiembre: Toros de Sancho Dávila para Alejandro Talavante, Tomás Rufo y Alejandro Chicharro.

  •  Miércoles 10 de septiembre: Novillada sin picadores del 'Camino hacia Las Ventas'. Erales de Sepúlveda para Pedro de la Hermosa, Rodrigo Cobo y Cristian Restrepo.

  • Jueves 11 de septiembre: Toros de El Canario para rejones, con Lea Vicens y Sebastián Fernández.

