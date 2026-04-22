La Feria de San Isidro 2026 cuelga con La Quinta su séptimo 'No hay billetes'

La Feria de San Isidro 2026 ha colgado un nuevo cartel de ‘No hay billetes’, el séptimo de este ciclo. La corrida del próximo sábado 9 de mayo ha agotado todo el papel, con los toros de La Quinta como grandes protagonistas. Para esta cita, la segunda de la feria en alcanzar el lleno, se anuncia una terna compuesta por los diestros Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo, en un festejo que comenzará a las 19:00 horas.

Otras tardes a punto del lleno

Además del éxito de la corrida de La Quinta, la organización ha comunicado que es inminente que se anuncie el ‘No hay billetes’ para la corrida del 4 de junio. En esa jornada se lidiarán toros de Jandilla y Vegahermosa para los espadas Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

Asimismo, otras dos fechas se encuentran muy cerca de agotar sus entradas, con menos de 250 localidades disponibles cada una. Se trata de la tarde del 14 de mayo, con toros de El Parralejo para Castella, Daniel Luque y David de Miranda, y la primera de las dos actuaciones del rejoneador Diego Ventura, programada para el sábado 23 de mayo. En esta última, se enfrentará a toros de Ángel Sánchez y Sánchez junto a Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza.