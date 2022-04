Emilio de Justo: “Desde el minuto uno tengo que salir con la máxima entrega”

Cinco días son los que quedan para que Emilio de Justo cruce en solitario el ruedo de la plaza de toros de Las Ventas. Por delante, la gesta de lidiar seis toros de distintas ganaderías ante la afición de Madrid este Domingo de Ramos. Un reto al alcance de muy pocos diestros y que no todos han logrado superar con éxito.

Emilio de Justo se las verá este domingo en Las Ventas ante toros de Victorino Martín, Victoriano del Río, Parladé, Domingo Hernández, Palha y Pallarés.

Este martes, en Herrera en COPE, el torero cacereño ha reconocido que “interiormente los días van pasando bastante despacio. Se cuentan las horas, los minutos y por tu mente pasan ideas de todo tipo. Hay momentos de tensión de miedo y otros en los que estás positivo y piensas en el triunfo. El mérito de sobrellevarlo es la ilusión y la motivación que uno tiene”.

De Justo ha explicado a Carlos Herrera que, ante un compromiso como este, “uno tiene que conocerse a uno mismo. Luego está el orden de los toros, qué te puede convenir para ese día. Pero no son cosas en las que no puedes acertar de pleno. Para mí, desde el minuto uno tengo que salir con la máxima entrega. Y luego dar a los toros lo que te pidan”.

El diestro extremeño ha reconocido que “Madrid es la plaza más importante y más seria del mundo y donde es más difícil triunfar. El año pasado salí dos tardes a hombros, pero no por ello pienso que esta encerrona vaya a ser más fácil. Quiero abrir mi cuarta Puerta Grande, pero sé que fácil no va a ser”

Emilio ha confirmado que ha visto los toros que lidiará en Las Ventas, “es una corrida muy bien escogida para Madrid. Hay toros de muy buenas hechuras y reatas. Me gustan, pero no tengo ninguno como preferencia en especial. Pero es verdad que Victorino Martín me ha dado triunfos muy importantes en los últimos años. Me ilusiona mucho también el toro de Palha y el de Pallarés, que es del encaste Santa Coloma que me encanta. Con todas las ganaderías he tenido buenas experiencias, la verdad”.

En estos días previos a la encerrona, Emilio de Justo ha explicado que “me he preparado físicamente, he toreado en el campo porque creo que es fundamental. Pero también es fundamental la mente ante un compromiso como este”.