Diego Ventura triunfa y sale a hombros tras convencer en Arnedo

Diego Ventura ha recibido al primero a lomos de Guadalquivir, le ha dejado dos rejones de castigo sin encontrar excesivo celo. Montando a Nazarí se ha calentado bastante el ambiente toreando de costado y clavando siempre el pitón contrario. Ha sido bien recibido, dejando dos banderillas con solvencia y constancia.

Montando a Lío ha hecho quiebros y cambios espectaculares, clavando al estribo con gran brillantez y con mucha clase, haciendo todo muy de frente.

Finalmente ha sacado a Guadiana, dejando un adornos previos antes de clavar tres banderillas cortas, donde ha prevalecido la experiencia y el valor serena, ralentizando el momento de clavar un rejón de muerte que ha sido de gran efectividad.

Ha sido una faena breve ante un toro sin fuelle y sin clase, no obstante ha cortado dos orejas.

Emilio de Justo se ha encontrado con un toro de Juan Pedro Domecq, aplaudido de salida, muy bonito, pero ha sido un toro muy parado y que ha desistido desde el primer momento por emplearse. Ha parecido que tenía algún defecto en la vista y el torero no se ha confiado.

En banderillas parecía que cogía un poco de velocidad pero cuanto el torero se ha echado la muleta a la mano hemos visto un toro sin fijeza, tardo y muy distraído. Lo ha intentado muy poco el extremeño y después de una estocada tendida ha tenido que usar el descabello por dos veces. Silenciada la labor.

Con el tercero, de Núñez del Cuvillo, Juan Ortega se ha podido lucir un poco con el capote, le han dado dos varas muy fuertes y al sacarlo ha claudicado ya. Ha brindado al público y ha hecho un precioso inicio por bajo en redondo, con una trincherilla muy bien hilvanada.

Da tiempos el de Sevilla pero no puede obligar porque el toro no quiere embestir, no tiene fuerza. El toro no pasa del medio pase, se desplaza siempre sin brío y Ortega solo acompaña al viaje. Ha estado voluntarioso ante un toro sin nada dentro.

En el cuarto de la tarde, Diego Ventura ha salido con Joselito y en una baldosa lo ha parado con recortes y remates de una gran plasticidad. Montando a Sueño ha dado una vuelta al ruedo a dos pistas, con una trinchera por los adentros con la grupa, es todo armonía y tranquilidad para andar muy cerca de la cara del toro.

Con el caballo Velázquez muestra temple, exquisitez en los movimientos y deja como remate unas piruetas muy bien recibidas a un toro que parecía que se iba aplomando, pero se ha recuperado y montando a Bronce deja otra banderilla y es el colmo del espectáculo, con un caballo que muerde el hocico del toro. Saca a Guadiana para matar al animal, deja tres rosas al violín con el añadido del adorno del teléfono que hace la apoteosis

Con el quinto, de Nuñez del Cuvillo, Emilio de Justo ha estado vistoso con unas chicuelinas al paso para antes de ponerlo en el peto del caballo. Tras brindar al público, ha corregido el rebrinqueo de un toro que le impedía lucirse. Poco a poco ha conseguido más acople y ha dejado alguna serie en redondo muy bien rematado con los pases de pecho.

Al natural apenas lo ha intentado y cuando ha vuelto a insistir con el pitón derecho el toro ya no tenía recorrido, por lo que ha desistido. Ha dejado una estocada de efecto fulminante y ha recogido una calurosa ovación.

El sexto, de Parladé, ha comenzado con un saludo con el capoté muy vistoso, por verónicas. En el caballo le dan dos pullazos con fuerza, el segundo pareció sobrar. Cuando empieza la faena, Juan Ortega hace una serie larga, saliéndose a los medios con mucho poder.

Después se vio que no había acople al torear en redondo. Al natural no hace nada el torero y el toro poco a poco se va volviendo protestón. Aparecen enganchones y todo se va al traste. Los dos pullazos han parecido excesivos y lo ha notado el animal. Después de recorrer mucha plaza deja una faena plana y sin alma, con dos pinchazos, media estocada y un golpe de verduguillo.

FICHA DEL FESTEJO

Arnedo (La Rioja), sábado 25 de septiembre de 2021. Unas 1.500 personas.

Dos toros para rejones de la ganadería de Los Espartales, parado, sosote y noble el primero y noble el cuarto. Para la lidia a pie, un segundo de Juan Pedro Domecq sin raza y deslucido, sin fijeza. Dos de Nuñez del Cuvillo, noble, flojo y claudicante el tercero y noble y justo de fuerzas el quinto. El sexto de Parladé, deslucido.

El rejoneador Diego Ventura, dos orejas y dos orejas.

Emilio de Justo, que sustituía a Pablo Aguado, silencio y ovación.

Juan Ortega, ovación y silencio.