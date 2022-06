Diego Ventura y El Fandi a hombros en tarde triunfalista en León

Pepe Estévez

El rejoneador Diego Ventura, que ha cortado tres orejas, ha sido el triunfador numérico del primer festejo de la feria de San Juan y San Pedro en León, en el que El Fandi, que obtuvo dos trofeos, también ha salido a hombros, mientras que Ginés Marín, que sustituyó a Cayarano, fue ovacionado con el peor lote.

Un público con altas dosis de receptividad, un manejable encierro de Torrealba, así como la voluntad de los toreros, fueron los ingredientes ideales para una tarde con tintes triunfalistas.

Diego Ventura hizo las delicias del respetable con el "murube" de Ángel Sánchez y Sánchez que abrió plaza, que no se cansó se seguir las cabalgaduras. El momento cumbre llegó con las cortas, pisando terrenos muy comprometidos, y al violín sobre "Güero". Anteriormente brilló con "Fabuloso".

En su segundo turno llegó la "catarsis" en el tramo final de la faena al clavar las banderillas sin la cabezada, así como con las cortas. Importante actuación de Diego Ventura culminada con una rejonazo trasero tras brillar también con las rosas.

A revienta calderas salió El Fandi en León, con dos largas cambiadas de rodillas para recibir a "Vitoriano", de preciosas hechuras. El granadino toreó con temple, suavidad y lentitud a la verónica, encandilando al cariñoso público con un quite por zapopinas y un tercio de banderillas muy variado, clavando en una moneda de dos euros los tres pares, formando un auténtico alboroto.

Después pudo más el corazón que la cabeza del granadino, con una faena marca de la casa y con la que logró la rápida conexión en los tendidos. Sin embargo, la excelente condición del de Torrealba, que no se cansó de galopar ni de embestir con clase y humillación, hizo que la faena fuera por otros derroteros en lugar de lo que merecía el toro.

El quinto, que enseñaba más las puntas, resultó flojo y claudicante. Lamentable la actitud del subalterno del Fandi echando los capotes abajo reiteradamente, intentando poner al público contra las cuerdas frente al presidente para que lo echasen para atrás. No lo consiguió.

El de Torrealba llegó fundido al último tercio y El Fandi apenas tuvo opciones a lo largo de una faena vulgar en la que primó la voluntad sobre el lucimiento. Se perfiló de lejos en la suerte suprema, dejando una habilidosa estocada.

Ginés Marín no tuvo materia prima con el tercero, protestado de salida al estar escobillado, un animal sin fuerza, ni raza, aunque sí resultó manejable. El extremeño puso lo que no tuvo el toro, a base de tesón y técnica en un trasteo en el que no pudo bajar la mano. Se atascó con los aceros.

Con el que cerró función, ya en penumbra al no encenderse las luces de la plaza hasta mitad de la faena, Marín recibió con mucha torería rodilla en tierra a la verónica a "Impetuosito", que de ímpetu solo tuvo el nombre, pues fue tan noble como claudicante.

Sin brusquedades templó y ligó el torero sobre ambos pitones, firmando los momentos de mejor toreo de la tarde, aunque nuevamente le faltó toro. Una pena teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa. Unas ajustadas bernadinas a modo de broche antes de marrar nuevamente con la tizona.

FICHA DEL FESTEJO.- Dos toros para rejones de Ángel Sánchez y Sánchez, de buen juego, y cuatro en lidia ordinaria de Torrealba, de buenas hechuras. Muy bravo el segundo, el resto nobles y flojos, resultando manejables en conjunto.

El rejoneador Diego Ventura: pinchazo y rejón trasero (oreja); rejón trasero y descabello (dos orejas).

David Fandila "El Fandi" (nazareno y oro): pinchazo y estocada trasera y tendida (oreja tras aviso); estocada trasera y caída, y descabello (oreja tras aviso).

Ginés Marín (marino y oro), que sustituía al lesionado Cayetano: tres pinchazos, bajonazo y descabello (ovación tras aviso); dos pinchazos y media (ovación).

Álvaro de la Calle actuó de sobresaliente.

Incidencias: El festejo comenzó con diez minutos de retraso, resultando excesivos los tiempos muertos al regar la plaza en repetidas ocasiones.

La plaza registró un tercio de entrada.