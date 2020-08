Díaz Ayuso en COPE: “Me quiero disculpar ante el sector taurino, al que defiendo a capa y espada”

Isabel Díaz Ayuso ha abordado con Cristina López Schlichting la cancelación de la Feria Taurina de Alcalá de Henares que tenía que haberse celebrado este fin de semana.

La presidenta madrileña se ha excusado argumentando que también se han cancelado “la Verbena de la Paloma, la Feria del Libro… En realidad, se están suspendiendo casi todos los eventos con un número determinado de asistentes. La situación de la epidemia en la Comunidad de Madrid es para estar ocupados constantemente y no estar relajados”.

Díaz Ayuso ha explicado en COPE que “había una orden de la Dirección de Salud de la Comunidad que no terminaba de recomendarlo, no lo veía claro. No me la podía jugar y no quiero pensar que al final pudiese haber un brote con el consecuente daño para los vecinos de Alcalá de Henares”.

Tras esta cancelación, la presidenta regional se ha querido “pedir disculpas ante el sector taurino, al que defiendo sin ningún complejo a capa y espada. Decirles que pronto reactivaremos la actividad y ojalá esta feria pueda celebrarse lo antes posible. Pero que quede claro que no ha sido por una cuestión taurina”.

Por último, Isabel Díaz Ayuso ha querido lanzar una advertencia al consistorio alcalaíno y a la oposición al aseverar que espera “que sean igual de insistentes con el resto de actividades que se están desarrollando en el municipio. Y también a los mismos que han criticado a los festejos taurinos en la Comunidad de Madrid, que lo hagan en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Seamos inteligentes y no estigmaticemos la Fiesta de los toros”.