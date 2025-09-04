La desencajonada abre este sábado la feria taurina de Albacete

Albacete se prepara para vivir este sábado, 6 de septiembre, una cita doblemente taurina que servirá como prólogo a su feria, programada del 8 al 17 de septiembre. La empresa UTE Casas-Amador ha diseñado una jornada en la que la juventud y la tradición se darán la mano con un mismo objetivo: encender el ambiente festivo en el coso de la capital.

Por la tarde, a partir de las seis, seis novilleros —Rafael Fandila (E.T. Motril), Marco Polope (E.T. Valencia), Alejandro González (E.T. Albacete), Juan Zamora (E.T. Albacete), Álvaro Castillo (E.T. Albacete) e Ian Bermejo (E.T. Castellón)— trenzarán el paseíllo para lidiar una novillada sin picadores de Polo Saiz.

La emoción continuará por la noche, a las 22:30 horas, con la tradicional desencajonada: un espectáculo único en el que se presentarán en el ruedo los toros del Conde de Mayalde y las novilladas de Montealto y Antonio López Gibaja, que más tarde serán protagonistas de la feria. Como colofón, los alumnos de la Escuela Taurina de Albacete, Curro Belén y Alberto Moya, torearán dos añojos en clase práctica.

Con este programa, la empresa apuesta por abrir la feria desde la base, con protagonismo para los jóvenes valores y como anticipo de un ciclo en el que estarán presentes las principales figuras del escalafón, junto a ganaderías de primer nivel.