2ª FERIA SAN AGUSTÍN

David de Miranda arrasa en Linares con cuatro orejas y un rabo

El local Manuel Román da una vuelta al ruedo y Pablo Aguado se va de vacío.

David de Miranda, en su salida a hombros este sábado en Linares

Prensa D.d.M.

Redacción Toros

Publicado el

1 min lectura

La tarde en Linares tuvo un nombre indiscutible: David de Miranda. El torero de Trigueros volvió a dar un golpe en la mesa y cortó cuatro orejas y un rabo, confirmando su ambición de figurar en las grandes ferias. Lo hizo con dos faenas de entrega, temple y valor, que conectaron con el público desde el primer muletazo. 

Ya en el primero firmó una labor de enorme calidad, cuidando el toro en varas y abrochando una faena que alcanzó gran nivel al natural. El epílogo entre los pitones y una estocada fulminante le valieron dos orejas con fuerte petición de rabo.

La cima de la tarde llegó en el cuarto, al que toreó con una quietud impactante y series de gran mando y largura. El público rugió con el final de bernadinas y tras la estocada paseó dos orejas y rabo, saliendo por la Puerta Grande con rotundidad. 

El cordobés se jugó el tipo ante el tercero, al que pulseó con inteligencia pese a la escasa raza del animal. Hubo petición no atendida y dio vuelta al ruedo. Con el sexto, Román mostró empaque al natural en una faena de mucho temple que decayó por la falta de fondo del toro y por su desacierto con la espada, saludando una ovación

Pablo Aguado no pudo remontar la condición de su lote. El segundo apenas repitió y obligó al sevillano a tirar de recursos en un trasteo de disposición, saldado con ovación. Con el quinto, un toro que amagó con calidad pero pronto se rajó, Aguado toreó con pulso y suavidad antes de que el astado se refugiara en tablas. Tras pinchar, fue ovacionado con una leve petición de oreja.

