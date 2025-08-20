David de Miranda, alta voluntaria al descartarse fracturas tras su fuerte voltereta en Málaga

El matador de toros David de Miranda vivió este martes en La Malagueta una jornada tan brillante como accidentada. Tras una contundente actuación en la que cortó tres orejas y salió a hombros, el onubense sufrió una violenta voltereta en la lidia del sexto toro que le obligó a pasar por las urgencias de la Clínica Vithas Málaga.

6ª feria de agosto El valor de David de Miranda abre la puerta grande de Málaga

El torero presentaba dolor pulmonar y un vómito de sangre, lo que hizo temer lesiones graves. Sin embargo, las pruebas radiológicas descartaron fracturas costales, neumotórax y peritoneo, según confirmó el parte médico de la doctora Lilia Guiza. Aun así, se recomendó su ingreso en la UCI para vigilancia por la hemoptisis detectada, recomendación que De Miranda rechazó solicitando el alta voluntaria.

El diagnóstico indica la necesidad de reposo relativo y nuevas pruebas en los próximos días para evaluar la evolución de la lesión.

Con este triunfo en Málaga, David de Miranda suma ya 11 Puertas Grandes en la temporada —ocho de ellas consecutivas— en apenas 14 corridas, entre ellas las de Sevilla, Huelva, Villanueva de Córdoba o Soria.