Las cuadrillas de Morenito de Aranda para su encerrona en Talavera de la Reina

Morenito de Aranda, en el coso de La Caprichosa de Talavera de la Reina

Morenito de Aranda ha cerrado las cuadrillas que le acompañarán en la gran cita de este sábado en Talavera de la Reina, donde se medirá en solitario a seis toros de la ganadería de Peñajara.

Será la segunda vez en esta temporada que el burgalés afronte el reto de lidiar seis astados, después de la histórica tarde vivida en la plaza francesa de Vic Fezensac, y la cuarta de su carrera tras las protagonizadas en Aranda de Duero y Burgos con los toros de Adolfo Martín.

El torero contará con la experiencia y prestigio de picadores como Gabin, Israel de Pedro, Romualdo, Bene, Manuel Sayago y Héctor Piña. En el tercio de banderillas estarán Iván García, Aguado, José Muñoz, Mateo Gillón, Sergio Blasco, José Luis Triviño, Juan Cantora, Fernando Sánchez y Pascual Mellinas.

Junto a ellos, completan el equipo su mozo de espadas, el popular Nino, los tres ayudas Chango, Adrián Navas y Sergio Gutiérrez, además de su apoderado Jean Francois Piles.