Morenito de Aranda, encerrona en Talavera de la Reina: "Me nace de dentro"
El torero burgalés lidiará toros de Peñajara el 20 de septiembre en La Caprichosa como colofón a sus veinte años de alternativa.
Morenito de Aranda protagonizará un acontecimiento de alto voltaje el próximo 20 de septiembre en la plaza de toros de Talavera de la Reina, donde se encerrará en solitario con seis toros de la exigente ganadería de Peñajara. El anuncio, realizado junto al ganadero y empresario Antonio Rubio a través de un vídeo grabado en el mismo ruedo de La Caprichosa, supone un gesto cargado de simbolismo en el año en que el matador burgalés celebra dos décadas como matador de toros.
“Es una gesta muy especial, algo que me nace de dentro y llega en el momento más oportuno de mi trayectoria”, asegura Morenito, que considera Talavera como su segunda casa y apuesta por una ganadería “con fondo extraordinario” para un compromiso de esta dimensión.
La encerrona será presentada oficialmente el próximo 22 de agosto en un acto abierto al público en la plaza talaverana, donde estarán presentes autoridades y aficionados.
Por su parte, Antonio Rubio ha ensalzado la figura de Morenito de Aranda, calificándolo como “un torero mucho más largo e importante de lo que se percibe” y destacando su magisterio, versatilidad y profundo conocimiento del toreo: “Tiene una Tauromaquia amplia como muy pocos en el escalafón”.
La cita no solo encierra un desafío personal, sino también un compromiso con la Tauromaquia, en un momento en que el sector reclama gestos con alma. Morenito y Peñajara, Peñajara y Morenito: una dupla de alto voltaje emocional, en una tarde que sus protagonistas han concebido “para los aficionados, para los amantes del toreo bueno”.