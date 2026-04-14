Córdoba, sin Morante ni Roca Rey pero con apuesta por los toreros de la nueva hornada

El empresario de la plaza de toros de Córdoba, José María Garzón, ha presentado este lunes los carteles para la próxima Feria Taurina de Nuestra Señora de la Salud 2026. La edición de este año se refuerza con dos festejos mayores adicionales y se desarrollará durante dos fines de semana, concretamente entre el 15 y el 24 de mayo.

Carteles para dos fines de semana

El ciclo comenzará el viernes 15 de mayo con una clase práctica gratuita en homenaje a la mujer cordobesa, a cargo de la Escuela Taurina Círculo Taurino de Córdoba. Al día siguiente, el sábado 16 de mayo, tendrá lugar una novillada con picadores con reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz para los novilleros Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana.

El primer fin de semana concluirá el domingo 17 de mayo con una corrida de toros de Juan Pedro Domecq, en la que participarán los diestros Daniel Luque, David de Miranda y el torero local Manuel Román.

Las citas taurinas se reanudarán el viernes 22 de mayo con astados de Núñez de Tarifa para una terna compuesta por Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez. El sábado 23 de mayo estará dedicado a la corrida de rejones, con toros de Benítez Cubero-Pallarés para los jinetes Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

El broche final de la feria llegará el domingo 24 de mayo con una corrida de Domingo Hernández, que reunirá en el Coso de los Califas a José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Un ciclo para la nueva generación de toreros

El empresario José María Garzón ha subrayado el equilibrio de la programación, que combina figuras consolidadas con jóvenes valores y toreros de la tierra como Manuel Román y el novillero Manuel Quintana. Garzón ha declarado que "es un ciclo de interés, con figuras y toreros jóvenes con gran interés, donde además volveremos a contar con una política de precios para todos los públicos y pensando además en los más jóvenes".

Es un ciclo de interés, con figuras y toreros jóvenes con gran interés" José María Garzón Empresario de la plaza de toros de Córdoba

Finalmente, se ha comunicado que el diseño del cartel de la feria, como ya es costumbre, será obra de Javier Díez Yánez y su presentación oficial se realizará en los próximos días.