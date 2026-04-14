Condessa de Sobral y Guerrero y Carpintero, hechuras y seriedad en Algete

La Copa Chenel 2026 celebra su tercera clasificatoria con un cartel de gran atractivo para el aficionado en la localidad de Algete. Los matadores de toros Javier Cortés, El Rafi y Álvaro Burdiel se medirán ante reses de las ganaderías de Condessa de Sobral y Guerrero y Carpintero.

Dos ganaderías de prestigio para la ocasión

FOTOGALERÍA Los toros de Condessa de Sobral y Guerrero y Carpintero para Algete

En el apartado ganadero, la ganadería portuguesa de Condessa de Sobral es uno de los hierros más reconocidos del campo bravo luso. Su ganadero, Manuel Vázquez Gavira, ha asegurado que presentan "tres toros de diferentes sementales, con el trapío acorde al certamen", y se ha mostrado confiado en que "den buen juego y permitan el lucimiento de los toreros".

Por su parte, Guerrero y Carpintero es uno de los hierros más representativos de la Comunidad de Madrid. El mayoral de la casa, Javier Díaz, ha destacado que han seleccionado "tres toros muy serios que están elegidos aposta para dejar una buena imagen, ya que la Copa Chenel tiene mucha repercusión".

Un cartel de máxima rivalidad

El cartel está encabezado por Javier Cortés, uno de los toreros más veteranos de esta edición. Afronta el certamen "como una oportunidad para demostrar mi tauromaquia, competir con toreros de alto nivel y dejar huella en los aficionados", según ha declarado.

En segundo lugar actuará el diestro francés El Rafi, quien llega a la cita tras un importante triunfo en Arles. Considera que "la Copa Chenel es un escaparate muy bueno para poder reivindicarme como matador de toros en España".

Cierra la terna Álvaro Burdiel, que regresa al certamen después del grave percance que sufrió en la pasada edición. El torero sevillano ha afirmado llegar con la "experiencia del año pasado, espero poder demostrarlo y que la imagen que dejé no se vea difuminada".

Algete, comprometido con la tauromaquia

La localidad de Algete acoge esta tercera cita del certamen, y su alcalde, Fernando Romo, ha reafirmado su compromiso con el mundo del toro. Ha declarado que "en Algete queremos poner nuestro granito de arena para que la tauromaquia sea reconocida como lo que es".