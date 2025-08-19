Colombo reaparece en Bilbao tras una recuperación exprés de su fractura en el antebrazo izquierdo

Jesús Enrique Colombo ha obrado lo que parecía un imposible: reaparecer apenas veinte días después de sufrir una doble fractura de cúbito y radio en su antebrazo izquierdo en la localidad francesa de Tyrosse. El torero venezolano ha pedido el alta voluntaria para poder estar este martes en Bilbao, donde hará su presentación en la Aste Nagusia con la corrida de Dolores Aguirre.

El propio diestro ha reconocido en declaraciones a Mundotoro que su recuperación ha tenido un único objetivo: no faltar a la cita bilbaína. «Bilbao es mucho más que una sola tarde, he hecho todo lo que estaba en mi mano para llegar y vamos a llegar. Es una plaza en la que puedo empezar a escribir una historia y no me planteé en ningún momento dar por perdida esta oportunidad», ha asegurado.

Desde el día siguiente a la operación, Colombo se ha sometido a una exigente preparación con dobles sesiones diarias de fisioterapia y entrenamiento físico, aplicando métodos propios de deportistas de élite. Esa entrega y disciplina han hecho posible que, contra todo pronóstico, mañana pueda vestirse de luces en el coso de Vista Alegre, en una tarde que se presenta decisiva para su carrera.