Ciudad Real impulsa la cantera del toreo con el II Certamen ‘José Ruiz Calatraveño’

El Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real ha sido el escenario para la presentación oficial del II Certamen “José Ruiz Calatraveño”, una iniciativa de la Escuela Taurina de Ciudad Real que busca consolidarse como una plataforma clave para el futuro de la Tauromaquia. Este certamen no solo rinde homenaje al maestro que le da nombre, sino que también ofrece a los jóvenes valores del toreo una oportunidad para demostrar su talento y evolución.

El acto ha contado con un importante respaldo institucional. Han estado presentes figuras como Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real; Francisco Cañizares, alcalde de la capital; María Jesús Pelayo y Adrián Fernández, vicepresidentes de la Diputación; Mar Sánchez, concejal de Asuntos Taurinos; y Dolores Merino, diputada regional. Tampoco faltaron a la cita los matadores Anibal Ruiz y Carlos Aranda, profesores de la escuela, y varios alcaldes de los municipios participantes.

Un certamen para recorrer la provincia

El certamen se estructura en tres clases prácticas clasificatorias que se celebrarán en diferentes localidades. La primera parada será en Miguelturra el 28 de marzo a las 17:30 horas, con novillos de Víctor y Marín. Le seguirá Almadén el 25 de abril a las 18:00 horas, donde se lidiarán novillos de Sánchez García y Toros de Azuer. La última clasificatoria tendrá lugar en Valdepeñas el 6 de junio de 2026, a las 19:00 horas, con novillos de Venta Nueva.

En estos festejos participarán alumnos de diversas escuelas taurinas de España, que competirán por un lugar en la final. Los tres mejores novilleros se clasificarán para la gran final, programada para el 26 de julio de 2026 a las 19:30 horas en la plaza de toros de Ciudad Real. Este evento consistirá en una novillada sin picadores con seis novillos de la ganadería Manuela Patón y estará integrado en el abono de la Feria de la Virgen del Prado 2026.

Unión por la fiesta taurina

La organización del II Certamen “Calatraveño” corre a cargo de la Escuela Taurina de Ciudad Real, con el impulso de las empresas Eventos Mare Nostrum y Tauromanagement. Además, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Ciudad Real y los consistorios de las localidades que acogen los festejos, demostrando un compromiso conjunto con la promoción de la tauromaquia.

Con esta iniciativa, Ciudad Real refuerza su apuesta decidida por la formación, promoción y proyección de los nuevos talentos del toreo. El certamen se presenta como una herramienta fundamental para asegurar el relevo generacional y la pervivencia de una tradición con un profundo arraigo en la cultura e identidad de la provincia.