Circuitos Taurinos confirma la "imposibilidad" de celebrar la Feria del Pilar

Zaragoza se vuelve a quedar sin toros. Si el pasado año la segunda ola de la pandemia dejó sin opciones de celebrar la Feria del Pilar 2020, este año han sido la falta de acuerdo entre Circuitos Taurinos y Diputación de Zaragoza para adecuar las condiciones económicas a la actual situación la que ha llevado a la empresa gestora a anunciar la "imposibilidad" de celebrar el ciclo pilarista. Así lo ha confirmado el empresario Carlos Zúñiga a través de un comunicado.

El gerente único de la UTE Coso de la Misericordia ha explicado en dicho texto que "tras varios meses intentando buscar el equilibrio económico para la celebración de la Feria Taurina del Pilar 2021, y una vez que no se ha logrado encontrar dicho equilibrio debido al aforo permitido derivado de las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno de Aragón y a las elevadas e innegociables exigencias contractuales que vinculan a esta UTE con la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza",

Por ello, Zúñiga explica que "muy a nuestro pesar constatamos la imposibilidad de organizar y ofrecer los festejos taurinos a celebrar durante el mes de octubre en el Bicentenario Coso de la Misericordia. Han sido numerosos los intentos sin éxito para intentar adecuar el contrato a las restricciones sanitarias impuestas".

El gestor del coso zaragozano relata que "en nuestro último escrito, registrado el pasado 18 de agosto comunicamos a la Diputación de Zaragoza, varias alternativas entre la que se encontraba el compromiso de esta empresa de abonar un canon de 150.000 € + iva (50% de lo estipulado) y a la celebración de 4 Corridas de Toros y una Novillada con Picadores (más del 50% de lo marcado en el contrato), amén de distintos festejos populares cumpliendo rigurosamente la norma del 50% de aforo impuesto a estas alturas de pandemia por el Gobierno de Aragón, no ha recibido respuesta".

Por todo ello, Carlos Zúñiga confirma los peores presagios al anunciar que "sentimos enorme tristeza al no poder celebrar por segundo año consecutivo una Feria Taurina de la importancia para el Toreo como es la de El Pilar, pero no duden un instante que desde esta empresa hemos intentado por todos los medios que este hecho no se consumara, agotando todos los plazos posibles", concluye el comunicado.