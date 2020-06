La Casa de Misericordia de Pamplona habilita una web para donaciones tras la cancelación de San Fermín

2020 es un año que no podremos olvidar. El año en que la pandemia afectó a la vida y a la salud de tantas personas en Navarra, en España y en el mundo; de tantos residentes y empleados de la Casa de Misericordia de Pamplona. Y el año en el que no se celebrará la Feria del Toro, algo que no ocurre desde 1938.

Esta semana tendrían que estar renovándose los abonos de la Feria del Toro. Este mes de julio, la Casa de Misericordia no podrá ofertar los festejos de la Feria del Toro, que hacen de la Plaza de Pamplona uno de los cosos más importantes del mundo.

Como consecuencia de esta suspensión, la Meca no obtendrá parte de los recursos que permiten a la institución acoger a tantas y tantas personas mayores de toda condición social y económica en su residencia.

Muchos son los abonados y aficionados que se han ofrecido a contrarrestar esta contrariedad con la solidaridad. Y para ello, se les ofrece ahora la posibilidad de contribuir con este hogar solidario y abierto con la campaña “Échale un capote a la Casa de Misericordia”. Para facilitar la gestión se ha habilitado una página dentro de feriadeltoro.com y casamisericordiapamplona.com donde se gestiona de forma virtual la realización de donaciones.

Quienes contribuyan, obtendrán de forma opcional un documento que justifique su contribución y que sirva como cantidad deducible en el IRPF del ejercicio 2020.