Camas inaugura un busto en memoria del maestro Paco Camino

La localidad sevillana de Camas acogió este sábado la inauguración de un busto en memoria del diestro Paco Camino, el llamado 'Niño Sabio' de Camas, que falleció el 29 de julio de 2024.

Se trata de una escultura de Martín Lagares, también autor de otro busto en memoria de Curro Romero, colega y paisano de Camino que asistió a la inauguración en compañía de su esposa, Carmen Tello, a pesar de su avanzada edad.

El busto fue desvelado en presencia de los hijos y los familiares de Paco Camino en un concurrido acto que contó con la presencia de las autoridades municipales de la localidad y numerosos toreros y representantes del mundo taurino.

Paco Camino, considerado uno de los ases de la llamada Edad de Platino del toreo, era Hijo Predilecto de la villa de Camas y, entre otros reconocimientos, recibió a título póstumo el Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla en 2024.

Nacido en Camas el 15 de diciembre de 1940, desde muy pequeño se familiarizó con el ambiente taurino ya que su padre había llegado a torear como novillero bajo el apodo de Rafaelillo de Camas.

La historia taurina de Paco Camino va unida a la pujanza taurina de los años 60 del siglo XX junto a diestros de la talla de El Viti o Diego Puerta y se labró un cartel de lidiador como artista virtuoso en el manejo de capote y muleta además de la espada.

En 1970 se encerró con seis toros en la plaza de Madrid, cortando ocho orejas que le consagraron como figura de época aunque en ese tiempo vivió uno de los mayores reveses de su vida, la muerte de su hermano Joaquín, banderillero en su cuadrilla, que resultó herido de muerte en la plaza de Barcelona.

Camino cerró su andadura como profesional del toreo alternando con Capea y El Soro en Valladolid el 23 de septiembre de 1983, pero aún se vistió de luces una vez más junto a Miguel Báez 'Litri' para dar la alternativa a sus respectivos hijos, el 28 de septiembre de 1987 en Nimes (Francia).

A partir de ahí vivió una existencia discreta y muy alejada de los focos, refugiado en su finca de Arenas de San Pedro (Ávila), hasta su fallecimiento en la finca el 29 de julio de 2024, y fue enterrado en su pueblo de Camas.