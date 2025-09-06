Bruno Aloi permanecerá ingresado este fin de semana tras su grave cogida en El Álamo

Bruno Aloi, en el hospital de Móstoles tras la operación a la que ha sido sometido

El novillero mexicano Bruno Aloi continúa ingresado en el hospital de Móstoles tras la grave cogida sufrida este viernes en la plaza de toros madrileña de El Álamo, un percance que ha marcado el inicio de septiembre con la dureza de un parte médico estremecedor. El torero recibió dos cornadas de gran consideración: una en el muslo derecho, con orificio de salida y trayectorias de 20 y 30 centímetros que afectaron seriamente la musculatura y rozaron el fémur, y otra en la pierna izquierda de 15 centímetros que le arrancó la vena safena interna y alcanzó la tibia.

En declaraciones a Mundotoro.com, Aloi ha reconocido el fuerte dolor que arrastra, aunque la ilusión por su carrera le ayuda a sobreponerse. Ha explicado que se sintió satisfecho con su faena pese a la dureza y genio del astado, aunque un fallo con la espada provocó el arreón que derivó en la cogida. En un primer momento ni siquiera fue consciente de la gravedad de la herida en la pantorrilla izquierda y sólo notó el muslo derecho “muy caliente”, según ha relatado al citado medio.

Operado de urgencia, el novillero afronta ahora un proceso de recuperación que evoluciona de forma positiva, aunque con la preocupación añadida de posibles infecciones y con pérdida de sensibilidad en el pie izquierdo por daños nerviosos. Los médicos mantienen su ingreso, al menos, hasta el lunes para vigilar la evolución.