Borja Jiménez sale por la puerta grande de La Ribera tras cortar dos orejas

Luis Ruiz Gutiérrez

Inédito Morante en todo lo que se hizo antes del caballo y casi también después de lo de varas. Conectó, de aquella manera, con dos en redondo para los muy morantistas que se acercaron este miércoles La Ribera.

Y ahí quedó todo, ya que, lejos de provocar aquella embestida del primer garcigrande, Morante mostró más las carencias y las malas querencias de este animal, al que finiquitó de una estocada habilidosa y caída.

En el segundo, Alejandro Talavante tuvo grandes momentos en los primeros tercios. El garcigrande pareció dejar patente cierta clase, al llevar el hocico por el suelo, por lo que pareció tener opciones de haber hecho algo importante.

La faena, en cambio, no tomó intensidad hasta que llegaron tres manoletinas en el epílogo del trasteo, algo que pareció muy poco bagaje para que fuera una labor condicionada, al final, por el poco celo de 'chiripo', un toro que tan solo se dejó. Tras un pinchazo, Talavante dejó una estocada.

Largo fue el saludo de Borja Jiménez a su primero, con seis verónicas bien abrochadas, con sendas medias, que fueron lo mejor con el capote hasta ese momento.

Se aplaudió en varas a Tito Sandoval y en un quite por chicuelinas a Borja Jiménez quien, tras brindar, dejó cuatro pases en redondo de rodillas en los medios, rematados con otros dos de pecho, que despertaron a una grada algo adormilada.

Series en redondo, con relajo y mano baja y una gran disposición pusieron el sello a una faena bien estructurada con naturales hondos y de gran plasticidad. La pena fue que se dejó tocar un tanto las telas, pese a lo cual la faena no bajó la intensidad.

Muy comprometido, el sevillano aprovechó el trasteo por el izquierdo con trincherazos de gran dimensión; pinchazo; tres naturales más otro pinchazo y, la pena, que la estocada hasta la bola llego un tanto tarde. Pese a todo, recibió palmas el torero sevillano de Espartinas.

En el cuarto, tampoco pudo apreciar la parroquia logroñesa cómo mueve los brazos con el capote el mago de la Puebla. Los leves pitos que se escucharon en los previos a que saltaran los del castoreño se tornaron en unos leves 'olés', al dejar dos en redondo justamente en los medios.

Con habilidad y saliéndose de la suerte, Morante dejó media estocada y, tras escuchar un aviso, tuvo que utilizar el verduguillo hasta en dos ocasiones; con lo que nada reseñable en la tarde de este diestro en Logroño.

Con el quinto, Talavante, en el recibo de capote, no hizo sino lancear sin poder pararlo. Largo también fue al caballo, donde se llevó un topetazo y apenas se entregó. Brindó al público el extremeño y fue inusual verle iniciar de rodillas su faena en los medios, pero ahí quedó todo. Ya en vertical, firmó series con relajo y de buen son.

Tapó una embestida muy bobaricona y sosa. Acabó en cercanías delante de un claudicante 'miedoso' (nombre del toro), al que nunca obligó. Alargó un trasteo tan desigual como sin sentido y, entre algún pito, dejó un pinchazo y una estocada eficaz.

Vistoso fue el saludo por verónicas de Borja Jiménez, al que cerró plaza, al igual que lo fue el quite del mismo orden, que dejó tras las dos entradas que hizo al caballo.

Tras brindar al público, llegó uno de los momentos más intensos de la tarde, al iniciar en el centro del anillo, sin inmutarse, con el típico cambiado por la espalda y dejando un toreo vertical muy celebrado.

El público, ávido de sentir emoción, lo celebró poniéndose muy de parte del de Espartinas, quien porfió sacando series por el derecho, algo tropezadas de un animal protestón e incómodo, ante el que no se amilanó. La embestida mejoró y fue más sutil lo que dejó Borja por el izquierdo en faena que mantuvo el interés.

El ánimo del público empujó de forma metafórica el estoque de Borja Jiménez, quien, de manera fulminante, acabó con el sexto de la tarde y el último de la Feria, lo que le hizo merecer dos orejas muy bien recibidas con la apoteosis del público.