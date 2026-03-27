Borja Jiménez lleva el toreo a los colegios de Sevilla para enseñarlo a los más jóvenes

El matador de toros Borja Jiménez ha acercado la tauromaquia a más de 500 niños a través de unas innovadoras jornadas formativas celebradas en los colegios Tabladilla y Attendis de Sevilla. Esta iniciativa busca despertar el interés y el conocimiento del mundo del toro entre los más jóvenes mediante la divulgación, la experiencia práctica y la transmisión de valores.

Del vídeo a torear de salón

Las sesiones se han estructurado en tres bloques diferenciados para ofrecer una experiencia completa. Primero, los alumnos visualizaron contenido audiovisual para contextualizar la tauromaquia. A continuación, el propio diestro compartió su trayectoria profesional y reflexionó sobre los valores del mundo del toro, respondiendo a las preguntas de los escolares. La jornada culminó con clases prácticas de toreo de salón, donde los niños y jóvenes pudieron manejar los trastos de torear, generando los momentos más divertidos de la jornada.

El legado de Víctor Barrio

El diestro sevillano ha impulsado este proyecto inspirado en el legado de Víctor Barrio, un firme defensor de la difusión de la tauromaquia. Siguiendo la filosofía del torero fallecido, quien afirmaba que "la tauromaquia, más que defenderla, hay que enseñarla", Jiménez apuesta por mostrar la realidad del toreo desde el conocimiento para fomentar una visión fundamentada y respetuosa entre las nuevas generaciones.

Con actividades de este tipo, Borja Jiménez refuerza su compromiso con la difusión de la cultura taurina. El objetivo es que sea entendida no solo como un espectáculo, sino como una expresión artística y cultural que forma parte del patrimonio y la identidad española.