Ángel Téllez: “Haber toreado ya en Madrid te da cierta tranquilidad”

“Ilusionado, estar acartelado en un festejo en el que la suelen torear los novilleros más destacados del año anterior es un orgullo”, así comenzó Ángel Telléz la entrevista en El Albero de esta semana. “Es una novillada con garantías y espero que todo salga como lo tengo pensado”.

Sin embargo, el novillero toledano reconocía que “siempre hay cosquillas porque son citas claves. Siempre suelen aparecer intertidumbres lógicas. En mi caso, el haber toreado antes en Madrid te da cierta tranquilidad porque ya conoces la plaza y el público. Pero intentaremos que esa incertidumbre vaya desapareciendo en los días previos”.

Téllez llega a Madrid después de haber cortado una oreja, al que le llena de moral tras “ver cómo rodaron las cosas, aún sabiendo que la exigencia entre Valencia y Madrid es diferente. Que el trabajo del invierno ha dado sus frutos es para estar contento”

El pasado año, Ángel Téllez hizo una de sus mejores faena de la temporada ante un novillo de Los Maños en Las Ventas y se alzó como triunfador de la Setmana de Bous de Algemesí tras cuajar a un utrero de Flor de Jara. Dos ganaderías de encaste Santa Coloma. Sobre sus preferencias ganaderas, el novillero reconoció estar “abierto a torear todos los encastes. Tal vez todos cuando nos ponen la alcachofa decimos lo mismo, pero en mi caso mis triunfos más importantes han venido con novillos de Santa Coloma”.

“Triunfar en Valencia me da tranquilidad de cara al compromiso en Madrid”

Pero tras Madrid, llegará el 7 de abril. Una fecha marcada en rojo en el calendario de Ángel Téllez. Ese día, tomará la alternativa en la plaza de Guadalajara de manos de Morante de la Puebla y con El Juli de testigo. A pesar de la importancia de este festejo, “hasta que no pase el domingo no echaré cuentas al cartel de mi alternativa. Ojalá todo vaya bien y pueda empezar a darle vueltas a la alternativa. Aunque está cerca en el tiempo, lo veo lejano aún. Es un cartel que me habría costado soñarlo. Solo espero que sea un día muy bonito”, finalizó Téllez.