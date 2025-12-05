El sueño y la presión de José Antonio Baigorri en Pamplona: "Es una responsabilidad muy grande"

La ganadería de Pincha volverá a ser protagonista en la Feria del Toro de Pamplona. La Casa de Misericordia ha confirmado el elenco ganadero para el año 2026, y la divisa navarra será la encargada de abrir el ciclo con la novillada por séptimo año consecutivo, sin contar los dos años de pandemia. Este hito consolida a la ganadería de José Antonio Baigorri como un pilar fundamental en el inicio de los Sanfermines.

Para el ganadero, lidiar en Pamplona es un sueño hecho realidad. "Pamplona, pues bueno, pues la considero mi plaza, y estoy muy a gusto ahí", ha confesado Baigorri. Sin embargo, este sueño va acompañado de una enorme carga. "Cuando tratas con gente tan seria como es esta, que les gusta hacer las cosas bien, y luego llegas ahí a la plaza y ves que una parte importante depende de lo que haga tu novillada, es una responsabilidad muy grande, y a la vez un orgullo y una satisfacción, también", ha explicado.

Obsesión por el toro de Pamplona

La exigencia de la capital navarra marca el ritmo de trabajo de la ganadería durante toda la temporada. "Estamos obsesionados todo el año con la novillada de Pamplona, con la presentación", ha admitido Baigorri. Conseguir el trapío necesario no es tarea fácil para una ganadería que cuenta con unas 175 vacas madres del hierro de Pincha. Por ello, la camada que viaja a Pamplona es "la florinata de la casa".

El ganadero ha destacado la camada del año 2025 como "la más completa" y "la más cercana" a su ideal, a pesar de la mala suerte con las espadas. "Hubo cinco novillos que me gustaron mucho, cada uno con sus cosas", ha recordado sobre un encierro que rozó el triunfo grande.

El toro que busca el ganadero

José Antonio Baigorri ha detallado los criterios de selección que definen la personalidad de sus animales, formados con reses de Marqués de Domecq, Gerardo Ortega y Luis Algarra. El ganadero se considera "muy riguroso" en la suerte de varas, que para él es "una vacuna para que luego en la muleta no se aburran de embestir". Busca una embestida "humillada, larga, que tenga fijeza y que atienda a los toques de los toreros".

Pero el novillo de Pincha no es un animal fácil. Baigorri quiere que sus reses descubran al novillero si no hace las cosas bien. "Tampoco queremos un santo. El toro se caracteriza por su bravura y su bravura pues tiene su peligro", ha sentenciado, añadiendo que "el torero tiene que estar puesto. Si no está puesto, pues no hacemos nada".

El futuro: la corrida de toros

Baigorri también ha abordado el problema estructural que vive el campo bravo desde la pandemia, confirmando la falta de animales que ha provocado un incremento generalizado de los precios, no solo por la escasez, sino por la subida de costes como el pienso o el gasoil. En su caso, la ganadería también ha sufrido los efectos de enfermedades como el IBR y el BVD, que causaron "muchos abortos y nacimientos muertos".

A pesar de las dificultades, el futuro de la ganadería es prometedor. La camada para 2026 será similar a la de las últimas temporadas, con presencia en plazas como Zaragoza, Calasparra, Calahorra, Lodosa y una vuelta a Francia. El gran objetivo, sin embargo, está puesto en el 2028, año para el que espera tener listas "cuatro o cinco corridas de toros" para dar el salto definitivo como matador de toros.