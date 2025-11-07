La singular relación entre Rafael de Paula y Curro Romero: "Se necesitaron para inspirarse"

El mundo del toreo ha dicho adiós esta semana a Rafael de Paula, un torero de toreros genial y enigmático. Definido como alimento para el alma, su figura ha trascendido más allá de los ruedos, dejando una impronta imborrable en aficionados y también en quienes no lo son. El director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, ha desgranado en los micrófonos de El Albero de COPE la dimensión de una auténtica leyenda que, como él mismo dice, no tendrá imitadores.

Un torero de pellizcos y detalles

A diferencia de otras figuras con innumerables faenas completas en su haber, la grandeza de Rafael de Paula residía en los instantes fugaces. Alberto García Reyes lo definía como un torero flamenco en el sentido gitano, un artista del pellizco y del detalle. "Es un torero que está muy por encima de las estadísticas, o incluso que está peleado con ellas, pero que está en lo más alto de la memoria. Eso es muy difícil de conseguir", explicaba el periodista.

García Reyes ha destacado que Paula era un torero 'none', es decir, sin parangón. Aunque se miró en el espejo de Belmonte, creó una personalidad propia y arrolladora. "No ha dejado una escuela, ha dejado una impronta que lleva su nombre", ha señalado, matizando que aunque Morante de la Puebla ha cogido elementos suyos, no puede considerarse un discípulo directo.

La relación con Curro Romero

Una de las revelaciones más significativas de Alberto García Reyes ha sido sobre la relación entre Paula y Curro Romero. Contra la creencia popular de una posible rivalidad, el director de ABC ha sido tajante: "Nunca, nunca, nunca, nunca, al contrario, se buscaban porque se retroalimentaban". Según García Reyes, ambos se admiraban profundamente. "Curro Romero ha admirado a Rafael de Paula y lo admira hasta el estrago. Y de la misma manera puedo decir que Rafael admiraba a Curro Romero hasta decir basta", ha afirmado. La conclusión es que los dos genios "se han necesitado para inspirarse, para encontrar ese punto tan difícil de explicar que es la levitación delante del toro".

Honradez, arte y tormento

García Reyes ha recordado un momento que, para él, define la grandeza del torero jerezano: la tarde en que se arrancó la coleta en Jerez por pura impotencia ante un toro. Lejos de verlo como un fracaso, para el periodista fue un recital de honradez artística. "Demostrar la impotencia delante de tu propio pueblo, mirar alrededor de la plaza y arrancarte la coleta y tirarla al suelo porque no puedes me parece que es pura torería", ha sentenciado.

La genialidad de Paula convivía con sus propios tormentos. García Reyes lo ha descrito como "un hombre al que le cayó la bolita a derribar y no siempre ha sabido qué hacer con ella", una dificultad para gestionar su propio genio que, a su vez, le permitía alcanzar cotas artísticas imposibles para otros. A pesar de que muchos creen que carecía de técnica, el periodista asegura que "la tenía toda", pero "la despreciaba para buscar la obra de arte". La clave, según García Reyes, es que Rafael de Paula "no se ha traicionado nunca", convirtiéndose en un artista auténtico y único.