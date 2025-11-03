Carlos Herrera despide a Rafael de Paula, un torero "absolutamente irrepetible"

El comunicador Carlos Herrera ha dedicado unas palabras en su programa a Rafael Soto Moreno, conocido como Rafael de Paula, tras su fallecimiento a los 85 años. Herrera lo ha descrito como un torero absolutamente irrepetible y del que todos los aficionados que le han visto guardan "alguna imagen en la retina".

Un torero de momentos

Herrera ha definido a De Paula como un torero de los extremos, capaz de las grandes faenas y también de los grandes petardos. El comunicador ha recordado que cualquier aficionado que lo vio en la plaza guarda en su memoria "algún momento, un pasaje, un capotazo, un muletazo" de su particular arte.

"De él guardo un momento, un capotazo, un muletazo..." Carlos Herrera

La faena de Madrid que pasó a la historia

EFE Rafael de Paula, durante una actuación en Las Ventas

Entre sus actuaciones más memorables, Herrera ha destacado la gran faena de Jerez, la de Vista Alegre o, especialmente, la de la feria de otoño de Madrid en 1987. En aquella ocasión, con el toro Corchero, el diestro jerezano protagonizó un momento único: "Qué faena no haría, que toda la plaza de Madrid estaba levantada señalándolo con el dedo torero, torero, torero".

Lo más llamativo de aquella tarde es que a Rafael de Paula le llegaron a dar los tres avisos y no mató al toro. Pese a ello, el público de Las Ventas se rindió a su maestría en una imagen que ha quedado para el recuerdo de la tauromaquia.

EL FALLECIMIENTO DE UN MITO

El fallecimiento de Rafael de Paula fue comunicado este domingo por el digital lavozdelsur.es. Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Jerez ha mostrado su pesar a través de la alcaldesa, María José García-Pelayo: "El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo".

Considerado una de las figuras más singulares del toreo moderno, el nombre de Rafael de Paula quedó asociado a una forma de torear marcada por el compás, el duende y la lentitud. Esta concepción del arte taurino le convirtió en un referente para varias generaciones y le valió en 2002 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes como reconocimiento a su aportación a la cultura.