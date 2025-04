Samuel Navalón, en COPE: "Tengo el sueño de ser figura del toreo y no pienso soltarlo"

Samuel Navalón ha comenzado la temporada 2025 con una contundente salida a hombros en Casarrubios del Monte, un arranque que simboliza el hambre y la ambición del torero albaceteño. En su paso por el programa El Albero de COPE.es, el joven matador repasó sus sensaciones, su evolución durante el invierno y los grandes retos que tiene por delante, como sus actuaciones en Sevilla y Las Ventas.

“Deseaba que llegase esa primera tarde de temporada en la que tenía puestas tantísimas esperanzas”, confesó Navalón sobre su triunfo en Casarrubios. Aunque reconoce que aún busca “una rotundidad mayor”, destaca la importancia de “haber roto el hielo” y de mantener una “regularidad en el triunfo”.

Su alternativa en la Feria de Albacete y la posterior confirmación en Las Ventas fueron dos momentos clave: “La alternativa la disfruté más, pero la confirmación fue una tarde más difícil de afrontar mentalmente”, explicó. Aun así, recuerda con emoción la oreja cortada en Madrid: “No solté la oreja ni al llegar al hotel. Me sentía la persona más afortunada del mundo”.

De cara a sus próximas comparecencias en Sevilla y San Isidro, Navalón se muestra entusiasta: “Son dos oportunidades de oro. Todo torero sueña con estar anunciado en estas plazas”, apuntó. Sobre el cartel en el que está anunciado en Madrid, afirmó que ha trabajado especialmente la suerte suprema: “He hecho mucho hincapié en la espada, quiero que no se me escapen los toros”.

Durante el invierno, el joven torero ha centrado su preparación en encontrar “mayor madurez y profundidad en el toreo”, sin descuidar la parte física y técnica. Agradecido por la labor de su apoderado Nemesio Matías, con quien mantiene una relación desde novillero, subraya que “en muchos momentos hay que ser duros y exigentes, aunque duela”.

Sobre la ausencia en la Feria de Fallas de Valencia, su tierra, Navalón se muestra paciente: “Todo llega cuando tiene que llegar. Estoy convencido de que torearé en Valencia como matador y ojalá sea una de mis plazas”.

Navalón forma parte de una generación que podría ocupar el espacio que pronto dejarán las figuras históricas del toreo. “Pretendo alcanzar su nivel o superarlo. Ese es mi verdadero objetivo: ser figura del toreo”, sentenció con firmeza.

Con varios compromisos en el horizonte, tanto en España como en plazas francesas como Miura o Arles, Samuel Navalón encara una temporada decisiva con los pies en la tierra y la mirada puesta en la cima. “Estoy convencido de que todo depende de mí. Lo tengo en mi mano y lo voy a aprovechar”.