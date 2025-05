Lama de Góngora, en COPE: “Después de cortar una oreja en Sevilla, todo merece la pena”

Publicado el 02 may 2025, 08:54

Aún con el eco reciente de los olés de Sevilla en la memoria, Paco Lama de Góngora habla con la serenidad de quien ha sufrido mucho y aún así sigue soñando. El torero sevillano, que acaba de cortar una oreja en la Real Maestranza, no se escondió en El Albero de COPE al hablar del sacrificio, la soledad del invierno, los largos meses de espera y su deseo —ya convertido en necesidad vital— de confirmar la alternativa en Madrid. Firme en su concepto y fiel a su esencia, defiende un toreo honesto, con verdad y sin atajos: “Estoy preparado”, sentencia.

“Volver a torear en Sevilla es volver a empezar de cero. Es mi casa, mi gente, y me lo tomo con una responsabilidad tremenda”, afirmó Lama de Góngora, que ha preparado su temporada desde el campo tras regresar de América. La espera, reconoció, “se hace eterna”, pero cree firmemente que merece la pena cuando se logra un triunfo en la plaza de sus sueños.

“He toreado veinte corridas en América, pero quiero que me vean en España, que vean el momento en el que estoy”, explicó . Y añade: “Mi toreo tiene valor y peso porque hay mucho sacrificio detrás”.

El torero insiste en que no se considera merecedor de privilegios, pero sí se siente preparado: “Después de casi cien corridas, ya es el momento de confirmar en Madrid. Vivo para esto”. Asegura que no pierde la fe: “Estoy esperando con preparación y anhelo, sé que va a llegar”.

Sobre su concepto artístico, Lama de Góngora lo tiene claro: “Siempre he sido fiel a mi esencia. He intentado hacer otro tipo de toreo, pero no soy eso”. Agradece que la afición reconozca su autenticidad: “Mi camino ha sido el de la verdad y la lealtad”.

No rehuyó tampoco hablar de los momentos duros: “He estado toreando en pueblos remotos de América, a 4000 metros, solo, bajo la lluvia. Y te preguntas: ¿todo esto por qué?”. Pero tiene su respuesta: “Porque delante de la cara del toro es donde soy feliz”.

Para él, la exigencia del público de Sevilla o Madrid no es una carga, sino una motivación: “Es el mayor síntoma de respeto. Me siento más cómodo cuando me exigen”.

También recordó su salida por la Puerta del Príncipe como novillero sin picadores en 2012: “Nunca fue una carga ese triunfo. Cada vez que voy a Sevilla, sueño con repetirlo”. Sabe que el toreo grande depende de que todo encaje, pero sigue preparándose a diario para ello.

Ahora, tras su actuación en la Feria, se abren nuevos horizontes. Tiene por delante varios festivales y fechas aún por confirmar, pero se muestra optimista: “El teléfono ha sonado y pronto podremos dar buenas noticias”.

Cerró la entrevista con una declaración que resume su trayectoria y mentalidad: “He vivido momentos de duda, de tristeza y de soledad… pero cortar una oreja en Sevilla hace que todo, absolutamente todo, merezca la pena”.