Juanma Castaño pide a Rafael Louzán actuar en los conflictos entre los clubes y De la Fuente: "No se puede estar de acuerdo en todo"

Juanma Castaño ha manifestado en 'El Tertulión de Tiempo de Juego' que la situación actual de la selección española "no puede seguir así". El presentador considera que el seleccionador, Luis de la Fuente, sufre una pérdida de autoridad cada vez que hace una lista, dando la sensación de que la selección es segundo o tercer plato en muchos casos.

Un toque de atención a Louzán

Castaño ha señalado directamente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha instado a Rafael Louzán a tomar medidas. "Louzán tiene que hacer algo", ha afirmado, criticando su actitud conciliadora: "no se puede estar de acuerdo con todo". El comunicador cree que es momento de "dar un golpe de autoridad" desde las instituciones para respaldar al seleccionador.

En el programa se ha abordado la gestión de las lesiones y las convocatorias, sugiriendo un método para evitar polémicas. Cuando exista una discrepancia médica entre el parte de un club y el de la Federación, se ha propuesto que la RFEF no debe desconvocar al jugador. De esta forma, si el futbolista se marcha, no podría disputar el siguiente partido de liga con su equipo.

Presión sobre el seleccionador

El debate también ha puesto el foco en la difícil posición del jugador, que a menudo se encuentra "entre la espada y la pared". Algunos colaboradores han apuntado que los clubes no siempre facilitan la situación, como en el caso del F.C. Barcelona con Lamine Yamal, a quien, según uno de los tertulianos, "lo ha hecho ir hasta allí, dar la cara ante De La Fuente".

Finalmente, Roberto Palomar ha asegurado no recordar "un seleccionador como De la Fuente con tantas presiones en este sentido". No obstante, vaticina que el problema se acabará pronto, ya que de cara a la próxima gran cita, "entrar en esta lista va a ser tremendo y nadie se va a querer bajar".