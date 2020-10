El zasca de Ferreras a Isabel Díaz Ayuso que deja atónitos a los colaboradores de 'Al Rojo Vivo'

Este domingo,Isabel Díaz Ayuso se enfrentó a una entrevista en Telemadrid en la que protagonizó uno de los momentos más polémicos de esta semana. El momento se produjo cuando Silvia Intxaurrondo preguntó a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el número de sanitarios que había contratado para trabajar en el nuevo hospital de Valdebebas.

"Estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga ya todo dispuesto", le respondió. Dada la respuesta, la presentadora insistió en si, entonces, se había decantado por reorganizar el personal de otros hospitales.

"Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, ni ningún tipo de personal y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que se necesita", le contestó Ayuso mostrándose muy incómoda. Tras andarse por las ramas y asegurar que al hospital "no le va a faltar nada" en repetidas ocasiones, la política no supo que responder a Intxaurrondo, quien le comentó que, según lo que estaba diciendo, "no le salían las cuentas".

"Se van a reorganizar, pero es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad, quiero, creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar", se justificó Ayuso.

La respuesta de Ferreras

Estas declaraciones han inundado las redes sociales y recorrido los medios de comunicación, ya que muchos han puesto en duda la profesionalidad de la política al contestar, durante una entrevista sobre las nuevas medidas sanitarias, que la organización del nuevo hospital de Madrid "no le compete" ni "es un tema en el que la presideta de la Comunidad tenga que entrar en detalle".

Es por esto por lo que, como tiene acostumbrados a los espectadores, Antonio García Ferreras ha criticado a Ayuso. El presentador de 'Al Rojo Vivo', atónito ante las declaraciones de la presidenta, ha raccionando con un zasca que ha sorprendido al resto de colaboradores: "Pues le preguntaremos por pronósticos para la jornada de la Champions", ha comentado muy irónico para despedir el programa.