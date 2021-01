Xabier Fortes siembra de incógnita su futuro tras el último encargo de TVE: "Se hará público"

El presentador de ‘La noche en 24 horas’, Xabier Fortes, ha sembrado a última hora de este martes la incógnita sobre su futuro en TVE después de que esta noche no haya presentado el programa que tiene en la cadena pública.

‘La noche en 24 horas’ es uno de los espacios que la Televisión Española en su canal informativo en el que analiza en profundidad la actualidad. Para ello cuenta con los protagonistas de la jornada y con diversos colaboradores.

El regreso de Fortes al canal 24 horas

Xabier Fortes precisamente retomaba su segunda etapa al frente de la franja horaria nocturna después de que la administradora única de TVE, Rosa María Mateo, haya llevado en los últimos meses a cabo una reestructuración de la cadena pública, que ha pasado por nombrar a nuevos directores. Rosa María también ha cambiado a presentadores como Xabier Fortes y Mónica López de sus anteriores funciones.

Picasa

Xabier Fortes ha presentado en los últimos años ‘Los Desayunos’ de TVE, mientras que Mónica López estaba al frente del informativo. Con las últimas decisiones de la administradora única, Fortes volvía a la franja informativa en la que había estado previamente mientras que Mónica López comenzaba un nuevo programa por las mañanas, ‘La hora de la 1’.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, sobre el terremoto:



"Tranquilidad porque toda la información que nos están transmitiendo es que, aunque sean muy reiterados y continuos, eso es lo que evita que haya uno más intenso y devastador"#LaNoche24h



��https://t.co/uveMTvI8VVpic.twitter.com/l8H3bgOcuN — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) January 26, 2021

Con estos cambios, TVE intentaba competir con las cadenas privadas en la lucha de la audiencia, ya que Antena 3 y Telecinco durante la primera hora tienen a diversos rostros visibles de su cadena, como Susanna Griso y Ana Rosa Quintana.

El anuncio de Fortes en redes sociales

Este martes no se ha podido ver al histórico presentador en su horario habitual. En su sustitución los telespectadores han podido ver a Diego Losada, otro de los rostros visibles de la cadena pública.

En sus manos ha estado durante la noche del martes al miércoles informar de la actualidad más inmediata del país, marcada por la salida de Salvador Illa de Sanidady por los terremotos que han sacudido durante muchas horas la ciudad andaluza de Granada, donde los seísmos han llegado a alcanzar una escala de 4,3 en la escala Richter.

Su ausencia no ha hecho, sin embargo, que el presentador haya dejado de ver su programa. Desde su cuenta de Twitter, el periodista ha dado la enhorabuena a su compañero, Diego Losada, por el trabajo realizado y también ha querido explicar públicamente por qué no ha estado este martes trabajando.

Hasta el viernes estaré aislado en mi domicilio por prevención para no poner en riesgo un encargo de TVE este fin de semana y que mañana se hará publico. Gran @DiegoLosadaTv en la entrevista y conducción del programa. No hay mejor reemplazo. Nos volvemos a ver el lunes�� — Xabier Fortes (@xabierfortes) January 26, 2021

“Hasta el viernes estaré aislado en mi domicilio por prevención para no poner en riesgo un encargo de TVE este fin de semana y que mañana se hará público. Gran @diegoLosadaTv en la entrevista y conducción del programa. No hay mejor reemplazo. Nos vemos a ver el lunes”, ha explicado. Algo que de momento no ha trascendido, por lo que habrá que estar muy atentos al proyecto en el que va a estar inmerso el presentador.

También te puede interesar

El corte de un invitado de TVE a Xabier Fortes tras su opinión sobre la postura de España con Gibraltar

Xabier Fortes revela por qué no emitió el polémico vídeo de Irene Montero sobre el 8M, lo más leído de COPE