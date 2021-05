Xabier Fortes pide disculpas en directo en RTVE por lo que dijo de Iglesias: “Cometimos un error”

El presentador de RTVE, Xabier Fortes, interrumpía esta semana una sección de su programa 'La Noche en 24 horas' para disculparse por una información previa sobre el ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Y es que, a consecuencias de un tweet que habían recuperado de redes sociales del fundador y ex líder de Podemos, el periodista gallego había recibido en los últimos días fuertes presiones y críticas a través de las redes sociales.

Concretamente, la polémica saltaba cuando hacían referencia a unas palabras de Iglesias sobre el conflicto en el Sahara Occidental. “Los saharauis no son solamente nuestros vecinos del Sur, son nuestros hermanos”, se podía escuchar al ex vicepresidente de Asuntos Sociales. Unas declaraciones a las que se referían como una nueva polémica tras “dos años de calma”.

GRA304. MADRID, 14/11/2014.- El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz (i), saluda al líder de Podemos, Pablo Iglesias (d), a su llegada a la 39 Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui que se celebra hoy y mañana en Madrid. EFE/Luca PiergiovanniLuca Piergiovanni









Las disculpas de Xabier Fortes con Iglesias



“Antes de la prensa digital, una rectificación y una disculpa”, interrumpía esta semana el presentador gallego de la cadena pública en su propio programa, 'La Noche en 24 horas'. “Ayer, en una información de contexto sobre las relaciones entre España y Marruecos y los encontronazos que han tenido lugar en el último medio siglo, incluíamos unas declaraciones de Pablo Iglesias de apoyo a los saharauis, supuestamente realizadas hace unos meses cuando era vicepresidente. Pues bien, no era así”, explicaba.

Y lo cierto es que ese mismo día el propio Fortes había respondido a esta cuestión en redes sociales, antes si quiera de la emisión del programa, manteniendo que iban a revisar el asunto desde la redacción de RTVE: “Lo vamos a comprobar esta tarde. Si, como parece, nos hemos equivocado con la fecha de ese archivo, rectificaremos y pediremos disculpas durante el programa, como no podía ser de otra manera”.









Fortes: “Cometimos un error”



Por eso, no es de extrañar que el periodista haya querido corregir a su propio equipo: “Esas declaraciones de Iglesias son de hace 7 años, de 2014, de cuando Podemos no tenía aún representación en el Congreso de los Diputados”. Eso sí, no ha dejado pasar la ocasión para matizar que, siendo vicepresidente, Iglesias sí que se ha pronunciado en cierto modo.

“Sí es cierto que, como vicepresidente, colgó Iglesias un tweet con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sahara, pero no hizo ninguna declaración al respecto”. En cualquier caso, Fortes pidió disculpas de parte del equipo de 'La Noche en 24 horas'. “Por lo tanto, cometimos un error y por ello pedimos disculpas, que es lo mínimo que hay que hacer en estos casos”, concluía antes de volver al repaso a la prensa digital.