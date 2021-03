Xabier Fortes estalla por lo visto en TVE y carga contra el programa de Jesús Cintora: "Esto no es periodismo"

El pasado lunes, 'Las cosas claras' se hizo viral por la manera en la que intentó obtenerdeclaraciones de Mariano Rajoy. El programa presentado por Jesús Cintora envió a una reportera para que hablase con el expresidente del Gobierno antes de su declaración en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del Partido Popular con dinero de la 'caja B' de la formación.

Lucía Valero, la reportera de TVE, abordó a Rajoy mientras salía a dar un paseo. "Buenos días, señor Rajoy", comenzaba diciendo la periodista."¿Está tranquilo ante la declaración de mañana? Ha dicho el señor Bárcenas que usted conocía la existencia de la 'caja B' y que cobró en negro", insistía mientras perseguía a Rajoy, quien intentaba evitarla.

"¿Tiene usted idea de quién puede ser M. Rajoy, señor Rajoy? Disculpe que le moleste, no sé si quiere hacer algún tipo de declaración", continuaba intentándolo la reportera mientras seguía al político con el micrófono para obtener cualquier tipo de respuesta.

Estas imágenes no han dejado indiferentes a nadie y el vídeo de la reportera se hizo viral en redes sociales. A pesar de las risas de muchos usuarios de Twitter, quienes no han dudado en crear memes con el vídeo, otros se han mostrado muy críticos con la actitud de la reportera de 'Las cosas claras'. A raíz de esto, también han criticado a la cadena por asaltar de esta manera a un político.

La reacción de Xabier Fortes y Carlos Franganillo

Entre los comentarios negativos que ha recibido el espacio presentado por Cintora, han destacado los difundidos por algunos profesionales de la propia cadena, TVE. Xabier Fortes, conductor de 'La noche en 24 Horas', no ha dudado en manifestar su opinión y dejar claro su desacuerdo con la manera de informar de 'Las cosas claras'. "Me sumo a todo lo dicho. Así no. Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra cosa", comentaba, a través de su cuenta de Twitter, aparentemente indignado.

Me sumo a todo lo dicho. Así no. Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra cosa. https://t.co/n4QsYdtK3I — Xabier Fortes (@xabierfortes) March 24, 2021

Apoyando a Fortes, Carlos Franganillo, actual presentador del 'Telediario' 2 de TVE y compañero de cadena de Cintora, también ha arremetido contra el programa de La 1. En primer lugar, el presentador ha retuiteado desde su cuenta oficial de Twitter la opinión de Fernando Martínez, un compañero de RNE. "Esto es vergonzoso e intolerable. Completamente indigno de una televisión pública. ¿Qué estamos haciendo?", decía.

Esto es vergonzoso e intolerable. Completamente indigno de una televisión pública. Qué estamos haciendo? https://t.co/XwGCbPGnKr — Fernando Martínez (@fmartinezch) March 24, 2021

Acto seguido, ha decidido pronunciarse y ha contestado al comentario de otro usuario. "Yo es que esto no lo acabo de ver en la radiotelevisión pública. Seré antiguo, no sé", comentaba Marc Sala. Mostrándose de acuerdo con sus palabras, Franganillo no ha dudado en responder dejando clara su opinión: "Totalmente de acuerdo, Marc. Absolutamente impropio de RTVE".