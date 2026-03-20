"Luis de la Fuente ha tenido tal presión que se ha visto obligado a convocar a Joan García porque era un clamor que no fuera"

Luis de la Fuente ha ofrecido este viernes la última convocatoria de la selección española previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se disputará este próximo verano. Una lista en la que llama la atención la presencia de cuatro porteros porque el seleccionador, además de citar a Unai Simón, Álex Remiro y David Raya, también ha llamado a Joan García para disputar los amistosos contra Serbia y Egipto.

Alamy Stock Photo Joan García del FC Barcelona

LA VERSIÓN DE LUIS DE LA FUENTE

Y De la Fuente ha ofrecido su versión sobre la inclusión de Joan García y la decisión de llevar a cuatro porteros. El seleccionador aseguró en rueda de prensa que "era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros" para verles competir y fomentar la convivencia antes de la cita mundialista. Según el técnico, la idea es que la presencia de guardametas como Joan exija a los demás sacar lo mejor de sí mismos.

Lejos de ser una decisión improvisada, De la Fuente calificó a Joan García como "un grandísimo portero" y uno de "los mejores del mundo", recordando que le conoce "desde hace mucho tiempo" por su paso por la selección Sub-21. "No le hemos descubierto ahora", subrayó el riojano, explicando que su convocatoria aportará "capacidad de trabajo, profesionalidad y calidad" al grupo.

EFE Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, explica su lista en rueda de prensa.

El técnico también respondió directamente a las sugerencias de haber cedido ante la opinión mediática. "Debate no hay ninguno, debate los tendréis vosotros", espetó a la prensa. De la Fuente fue tajante al afirmar que el cuerpo técnico no se deja influenciar por factores externos: "Traemos a los que creemos que tenemos que traer y no podemos estar influenciados por lo que se dice fuera, vamos a ser siempre profesionales y honestos".

¿HA PODIDO LA PRESIÓN CON LUIS DE LA FUENTE?

La convocatoria de Joan García con la Selección Española ha generado un notable debate en el panorama futbolístico. Durante su intervención en 'Deportes COPE', Emilio Pérez de Rozas ha ofrecido un análisis contundente, sugiriendo que la decisión del seleccionador, Luis de la Fuente, responde más a una demanda externa que a una convicción puramente técnica.

EFE CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 03/01/2026.- El guardameta del Barcelona Joan García al finalizar el partido de la jornada 18 de LaLiga entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, este sábado en el RCDE Stadium. EFE/Siu Wu

Según Pérez de Rozas, el entorno del fútbol español ha ejercido una influencia decisiva. "El señor Luis de la Fuente ha tenido tal presión de los medios, de los aficionados, de los propios profesionales, con incluir a Joan García, que no le ha quedado más remedio que incluir a Joan García", afirmó. Para el colaborador, la llamada del guardameta era "un clamor".

El analista se mostró escéptico ante la idea de que las figuras públicas del deporte puedan aislarse de la opinión mediática. "Yo jamás en mi vida, nunca en mi vida, me he creído a presidentes, entrenadores, futbolistas y tal, que dijeran que ni leen ni oyen la radio ni ven la televisión y que ellos no se enteran de nada", sentenció, reforzando su tesis de que De la Fuente ha sido permeable a la presión.

A pesar de celebrar la convocatoria, Pérez de Rozas mantiene la cautela sobre el rol que tendrá el joven portero en el combinado español. El periodista insiste en que, superada la fase de la convocatoria, la verdadera incógnita es si el seleccionador le dará minutos de juego: "Ahora, luego ya veremos qué decisión toma", concluyó, dejando abierta la puerta a que la llamada sea un gesto para calmar el entorno sin garantizarle protagonismo.