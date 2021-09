Wyoming confiesa en La Sexta su decisión sobre su futuro en televisión: "La pandemia lo ha alterado"

Con el inicio de septiembre, la televisión está recuperando su parrilla habitual. 'El Intermedio' acaba de dar comienzo a su temporada número 16 en laSexta, con El Gran Wyoming como presentador un año más. Sin embargo, los rumores de su jubilación han estado recorriendo los estudios de Atresmedia. A sus 66 años, el cómico ha aprovechado su visita en 'Más vale tarde' para aclarar la decisión que ha tomado sobre su futuro en la pequeña pantalla.

"Tengo que confesarte una cosa. Cada temporada, al menos en los últimos seis o siete años, corre el rumor de que tú te vas a jubilar y yo quiero saber la verdad. ¿Has tenido la intención de jubilarte en algún momento o tenías la decisión tomada en estos últimos años?", quiso saber Cristina Pardo. "¿O es una estrategia para que te suban el sueldo? Lo digo para tomar nota", agregaba la presentadora entre risas.

"Bueno, las dos cosas. Si tú no te crees el personaje tampoco funciona", respondía el presentador de 'El Intermedio', siguiendo la broma de su compañera. "Entonces, lo que ocurre es que la pandemia ha alterado un poco las cosas. Yo sí tenía pensado dedicarme a una mejor vida", reconocía el entrevistado, dejando claro que si había barajado la opción de jubilarse, pero la pandemia había alterado la decisión que iba a tomar.

"¿Mejor que ahora? Pero si no trabajas nada, Wyoming", bromeaba Pardo. "Bueno, pero también estoy limitado de movilidad", reaccionaba él. "Llegó un momento en que estaba encerrado en mi casa y dije, 'Vaya momento, casi prefiero salir con una excusa. Y esto es lo que me ocurrió", explicó el invitado, asegurando que el verse encerrado en casa durante el confinamiento por el coronavirus es lo que le hizo echarse para atrás y darse cuenta que no lleva bien el estar tanto tiempo sin acudir al plató.









"Esto es así y es lo que me ha pasado"

"El tiempo es una dimensión muy extraña. Uno se hace planes a largo o corto plazo y, cuando llega... Si recuerdas tú cuando eras pequeña, para ti una persona de 20 años era una anciana... Y cuando tú tienes 25, te parece que una de 40. Y cuando cumples 40 te ves en la flor de la vida. Esto es así y es lo que me ha pasado", reflexionaba Wyoming.

"No acuses de no trabajar a una persona que trabaja todos los días, que tú y yo venimos de hacer un programa semanal, que lo nuestro sí que era vivir. Que yo estoy ahora mismo en martes y no veo el final de esta semana. Se me hace eterno. Es una sensación con la que no acabo de hacerme", señalaba Iñaki López, contestando así a la broma que había hecho Pardo sobre su compañero de cadena.

De esta manera, el presentador de 'El Intermedio' aclaró que los rumores eran ciertos, pero que, tras meses encerrado en casa, se dio cuenta de lo mucho que echaría de menos trabajar al frente de su propio espacio. Es por esto por lo que, de momento, parece que ha quitado de su mente la opción de jubilarse próximamente.