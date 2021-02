Lo que no sabías de Wyoming: el feo gesto que tuvo con Felipe VI y el político que amenazó con hundirle

El Gran Wyoming, cuyo nombre real es José Miguel Monzón Navarro, es un humorista, escritor, presentador de televisión, actor, músico y licenciado en medicina, que, a pesar de su largo currículum, siempre ha terminado decantándose por la pequeña pantalla, la pasión que comparte con su banda de rock.

Tras abandonar su trabajo como médico, el que también ejerció cuando prestaba el servicio militar, centró todos sus esfuerzos en su sueño de ser músico. En sus comienzos, logró formar su propia banda, 'Paracelso', y pronto empezó a protagonizar espectáculos cómico-musicales.

Sin embargo, dejó aparcada su carrera como músico cuando dio el gran salto a la televisión. Ha sido presentador de varios formatos y pasando por varias cadenas, desde Televisión Española hasta Telemadrid y Atresmedia: 'Silencio, se juega' (La 2, 1984), 'Esto es lo que hay' (La 1, 1985), 'En la cuerda floja' (La 1, 1985), '¡Qué noche la de aquel año!' (1987, La 1), 'A media voz' (1988, La 1), 'Rokambole' (1989, La 1), 'La noche se mueve' (1992, Telemadrid) o 'El peor programa de la semana' (1993, La 2).

Aunque sus trabajos más destacados fueron en 'Caiga quien caiga' (Telecinco, 1996), donde fue lanzado al estrellato y le llevó a formar parte de populares formatos como 'El club de la comedia' (Antena 3, 2004), 'La azotea de Wyoming' (La 1, 2005), y 'El intermedio', espacio de La Sexta en el que comenzó en 2006 y continúa actualmente, convirtiéndose así en su formato estrella.

Aunque en menor medida, también ha formado parte de varios proyectos cinematográficos, tanto como actor, director y guionista: 'La mujer de tu vida: La mujer fría' (TVE, 1990), 'Los jinetes del alba' (TVE, 1990), 'La mujer de tu vida 2: La mujer duende' (TVE, 1994), 'Hermanos de leche' (Antena 3, 1994), 'Vientos de agua' (Telecinco, 2006), 'Vivancos 3: Si les gusta haremos las dos primeras' (2002), 'En la calle' (La Sexta, 2007) o 'El Severo me duele', entre otros.

A pesar de ser un conocido personaje Mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en su espacio de La Sexta. "Cuando te conviertes en alguien famoso, y más en estos tiempos, porque antes se distinguía entre la buena fama y la mala, te conviertes en un suceso social a celebrar", aseguró para una entrevista para Vanitatis. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el comunicador que resulta desconocida para sus seguidores.

Wyoming en 'El Intermedio' (Atresmedia)

Los enemigos de Wyoming

Tantos años al frente de un conocido programa televisión, en el que no duda en opinar abiertamente dejando clara su ideología, le ha ayudado a hacerse con una lista interminable de enemigos, además del odio de algunos telespectadores.

Asimismo, está muy acostumbrado a recibir amenazas de todo tipo, por lo que, tal y como ha asegurado muchas veces, no les da ninguna importancia. Además de parte de varios usuarios en Twitter, también ha recibido advertencias por parte de figuras políticas, entre las que destaca Carlos Fabra Carreras, quien fue presidente de la Diputación de Castellón y uno de los líderes del Partido Popular en la provincia.

"Yo me levanto por las mañanas y nunca he pensado que me van a matar, pero estoy amenazado por gente como el señor Fabra, que en dos ocasiones, una de ellas cuando salía de la cárcel, ha declarado que me va a hundir. Y este es un tío que tiene mucho más poder que yo. Yo no soy nadie. Luego me voy a mi casa y soy una mierda. No tengo ningún tipo de influencia ni nada parecido", confesó el presentador.

De la misma manera, en forma de ataque, alguna vez le han acusado de ser "camello". "Lo ha dicho Miguel Ángel Rodríguez en televisión. Y dos veces. Dijo que le pasaba cocaína a las alturas. Es decir, que yo le paso cocaína a mis jefes... Lo ha dicho un ex portavoz del Gobierno. Esta es la mierda de país en el que vivimos. Pero no voy a tomar acciones legales", agregó en otra ocasión.

Demandado por los espectadores

También, con sus sonadas polémicas, ha recibido multitud de críticas por parte de los espectadores. Como consecuencia de la exhumación de Franco hace más de un año, el presentador jugó con muñeco que simulaba ser el cadáver del caudillo dentro de un féretro en 'El Intermedio', lo que no gustó a los nostálgicos del Régimen.

Al sentirse ofendidos, decidieron tomar represalias y optaron por demandar al conductor del espacio de laSexta, incluso llamaron a "boicotear a la cadena" y mandaron que ningún representante de su Fundación acudiría más a los programas de Atresmedia.

Tal fue el revuelo causado, que el comunicador decidió responder y disculparse, con el tono irónico que le caracteriza: "Ayer las cosas no fueron todo lo bien que nos hubiera gustado. Por eso El Intermedio, de manera oficial, quiere pedir disculpas por estas bochornosas imágenes. No supimos manejar la concordia por torpeza de Dani Mateo".

El feo gesto que tuvo con Felipe VI

Dentro de sus polémicas decisiones, el presentador destacó una en concreto para una entrevista con Vanitatis. Wyoming confesó que había sido invitado a "recepciones reales", pero que no quiso ir.

"Sí, me invitaron, pero no es mi lugar. Perdón, a la recepción no me invitaron, pero sí a la boda. Conocía a la novia, habíamos cenado alguna vez, era una profesional del medio", aclaró, dado que la Reina Letizia fue periodista durante varios años antes de casarse con Felipe VI. "No me necesitaban. Estaría orgulloso de la obra", agregó, mostrando su rechazo a ese tipo de eventos.

Su momento más duro

A pesar del sarcasmo y el humor que le caracteriza, la vida del presentador no ha sido demasiado fácil. En uno de sus libros habla de uno de los momentos más duros de su infancia: "la enfermedad psiquiátrica de su madre".

"Mi madre pasó una depresión clínica en aquel tiempo en el que ni era diagnosticada. Cuando estudié medicina vi que la depresión estaba tipificada como una enfermedad muy grave. Para un niño pequeño es tremendo, porque no entiendes nada. Y además vivía en un mundo en el que esto estaba muy mal visto", reveló.

"La primera imagen que recuerdo de ella es entrando en casa con unos tebeos en la mano. Nos dio uno a cada uno. Venía del “sanatorio”, que era como llamamos siempre en mi casa al hospital donde estaba ingresada. No es fácil que un niño de cuatro o cinco años entienda por qué su madre viene de visita y por la tarde se vuelve a marchar. Te decían que estaba mala, pero tú la veías bien. No se prodigaban en explicaciones, por otro lado imposibles, porque tampoco los adultos entendían ni entienden el proceso de la depresión… La medicación fue aumentando y empezaron con tratamiento de 'electroshock'. Nunca se recuperó. Sufrió un deterioro progresivo que la incapacitó del todo", contó.

Wyoming y su madre

Problemas con Hacienda

A pesar de evitar cualquier escándalo fuera del plató, en 2012 se vio afectado por la campaña que lanzó que la Agencia Tributaria para investigar a los famosos que usaban empresas interpuestas para declarar sus ingresos. Además de una multa de 910.000 euros que recibió por parte de Hacienda en 2016, la que alegó diciendo que "los papeles los llevaba una gestoría".

Asimismo, también se le impuso una sanción de 163.006 euros por no declarar correctamente el IRPF de los ejercicios 2005 y 2006, y una liquidación con un importe de 403.915 euros. Tras el aviso, todas las cantidades fueron abonadas, lo que afirmó el comunicador a través de un comunicado, en el que reconocía estar "al corriente de pagos".

"La sentencia es una resolución de un recurso que presentaron mis representantes legales, por no estar de acuerdo con las cantidades que demandaba Hacienda, y que fueron abonadas en su día antes de presentar dicho recurso", comienza explicando. "Las regularizaciones, como bien refleja el artículo, correspondían a los ejercicios de 2005 y 2006, y la inspección de Hacienda se comenzó en 2009 y terminó en 2010, quedando a partir de entonces zanjada toda deuda con Hacienda... El hecho de que aparezca ahora una sentencia desestimando mi recurso, es consecuencia del retraso de la Justicia que, como vemos en este caso, no se pronuncia con la celeridad que la parte demandante, o sea yo, hubiera deseado, pero insisto en que a día de hoy me encuentro al corriente de pagos y Hacienda no me reclama nada", aseguró.

Declaró también que la sentencia "es una resolución de un recurso" que presentaron sus abogados "por no estar de acuerdo con las cantidades que reclamaba Hacienda, y que fueron abonadas en su día, antes de presentar dicho recurso". Mientras que la mencionada sentencia de Hacienda señalaba el comportamiento de Wyoming como "voluntario y culpable" y que no se puede apreciar "buena fe", ya que "su conducta ha ido encaminada a eludir su carga tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2005 y 2006".

Wyoming en 'El Intermedio' (Atresmedia)

Inmuebles

Estos problemas vienen desencadenados de los elevados ingresos que lleva recibiendo durante años por su habitual presencia como presentador de televisión. Por esto mismo, un dato que siempre ha llamado la atención de sus seguidores, es que "posee 19 inmuebles en Madrid".

"Yo con mi dinero hago lo que me da la gana", responde a los que le critican por ello. "Lo de los pisos es cierto. Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero. Otros lo invierten en barcos o en fincas para criar toros. El problema es que el mismo medio que dice eso de mí no dice ni una palabra de que a miles de ciudadanos de este país les están echando de pisos que he pagado yo. Me gustaría también, por cierto, que sacaran el patrimonio de los dueños del medio, en qué lo invierten y en qué país. Pero eso no lo van a hacer", contó.

La mayoría de las propiedades las tiene en alquiler, pero entre ellas se encuentra su vivienda familiar. Esta es un adosado de 329 metros cuadrados que comparte al 50% con su exmujer Marisa García Roselló, la madre de sus tres hijos. También tiene una casa de 75 metros cuadrados, la que heredó en Alcalá de Henares y cuya propiedad comparte con todos sus hermanos. Junto a sus familiares también posee un terreno de 306 metros cuadrados, sin cargas, en Los Negrales, Alpedrete. El resto de sus viviendas son pisos de menos de 100 metros cuadrados que tiene en el centro de Madrid.

Wyoming en casa de su padre

Vida sentimental

La vida sentimental del presentador suele pasar desapercibida, incluso apenas se le vio con Marisa García Roselló, quien fue su mujer durante casi 20 años. Wyoming nunca la mencionaba en sus intervenciones, a excepción de una breve dedicatoria en su libro 'Un vago, dos vagos, tres vagos': "A Marisa, cuyo ejemplo inspiró la filosofía de mi libro".

Se casó con Marisa a finales de los años 80 y formaron juntos una familia, ya que tuvieron tres hijos: Marina (26 años), Miguel (24 años) y Ángela (23 años). El matrimonio también decidió unirse en lo profesional y crearon una compañía teatral, la que desapareció en 2002.

Actualmente, tras su separación, vive en un chalet en el barrio de Arturo Soria valorado en 1.250.000 euros, donde vive con sus hijos, a excepción de los fines de semana que les toca quedarse con su madre. A pesar de tenerles en casa a menuda, apenas dispone de tiempo para pasar en familia: "No hablo demasiado con ellos. No lo que debiera. Estoy siempre ocupado". "Yo soy ama de casa y es muy duro. Voy a la compra y todos los días hago la comida y la cena en mi casa para mí y para mis tres hijos", aseguró a Iñaki Gabilondo en una entrevista.

Desde su separación solo ha aparecido en público con Irene Muñecas Muñoz. El presentador mantuvo una relación con esta joven, que tiene 25 años menos que Wyoming, lo que llamó mucho la atención de la mirada pública. Pocas veces se ha visto al humorista paseando con su pareja, solo se le recuerda andando por las calles de Sevilla con Irene en verano de 2019, cuando se confirmó su noviazgo.

Wyoming e Irene Muñecas Muñoz

Banda de rock

El cómico se divide el tiempo como puede y es que es un hombre muy ocupado. Además de estar al frente de 'El Intermedio' y de pasar tiempo con sus hijos, también lidera una banda de rock and roll: 'Los Insolventes'.

El comunicador da pequeños conciertos junto a su grupo, los que suele celebrar los fines de semana. Normalmente, su repertorio suelen ser canciones que han marcado la vida del protagonista, por lo que destacan canciones de Chuck Berry, Buddy Holly, los Bravos, Rosendo o Siniestro Total.

Lado empresarial

Siempre ha manifestado su amor por la música, por lo que aprovechó su éxito en 'Caiga quien caiga', espacio donde comenzó a hacerse conocido, para fundar varias empresas dedicadas a su pasión, aunque muchas de ellas fueron desmanteladas con el paso de los años.

A pesar de ello, actualmente, mantiene '18 Chulos Records S.L.', una compañía que fundó en 1999 y que se dedica a "actividades de grabación de sonido y edición musical". Fue a través de esta discográfica lo que le permitió cumplir otro de sus sueños: lanzar su primer disco de música indie, Wyoming y Reverendo: Antología 1975-2000.

Esta empresa logró fundarla con la ayuda de otros profesionales de la industria como Santiago Segura, Pablo Carbonell, Javier Krahe y Pepín Tre. Actualmente han ampliado sus funciones y se dedican a la "producción total o parcial de eventos, un amplio abanico de servicios complementarios, un espectacular staff de artistas y profesionales del espectáculo y la seguridad que ofrece un equipo creativo y técnico compuesto por personal de sobrada y probada experiencia".

'18 Chulos Records S.L.'

Ingresos

Sumado a su trabajo como presentador, la mencionada compañía también le ha ayudado a aumentar sus ingresos hasta los 282.000 euros. Aunque en 2001 fundó otra bajo el nombre 'Asuntos y cuestiones varias S.L. ', de la que es administrador único. En este caso, su negocio se dedica a la representación y contratación artística (musical, interpretación, colaboraciones en prensa, obras literarias, guiones para cine y televisión).

Esta empresa también le ha dado grandes alegrías, ya que, además de los ingresos (24.000 euros) y beneficios (18.000 euros) que obtuvo en 2017, le ha ayudado a sumar un activo de 2,1 millones de euros, lo que ha logrado tras varios años de trabajo duro. Actualmente, solo cuenta con gastos de personal (4.000 euros), unos resultados más bien discretos de 19.000 euros y deudas reconocidas por ellos mismos de 1.846.430 euros.