Willy Bárcenas, líder de Taburete, se sincera sobre el PP y el auge de VOX

El pasado domingo, Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete e hijo del que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, se sentó en el Chester de Risto Mejide para desvelar muchos secretos.

Willy señaló que estaba un poco nervioso antes de comenzar la entrevista, pero que iba a “corazón abierto” dispuesto a responder a todas las preguntas del presentador. Empezó explicando cómo había sido su infancia, subrayando que tuvo una vida relativamente normal, acomodada, hasta la edad de 21 años, que es cuando se comenzó a implicar a su padre en el Caso Gürtel: “Pasé a ver a mi padre en los periódicos y los medios para perder esas intimidad que teníamos; la normalidad se trunca”, señaló el cantante.

En relación a los famosos “Papeles de Bárcenas”, Willy indicó que le pareció un escándalo: “Lo veía mal pero creo que el PP hizo mal en no reconocerlo; esto pasó en los años 90 donde se hacían las cosas de otra manera, fíjate en personajes como Jesús Gil o Mario Conde”.

Sobre sus ideales políticos, Willy desveló a Risto que nunca había votado al PP: “No he votado al PP, nunca he votado al PP. Y soy de derechas”. También mostró su visión sobre el Partido de Santiago Abascal: “No voto a VOX, creo que es un partido que tiene sentido por cómo ha salido por lo de Cataluña, por la corrupción, por la irrupción de Podemos. No me parece mal”.

En clave Gürtel, el hijo del extesorero del PP indicó que todavía quedan muchos capítulos en la investigación: “Quedan muchas cosas por salir. Quiero que caigan todos, no lo digo desde el rencor. Quedan por salir todas las prácticas mafiosas”.

En este sentido ha cargado contra el partido liderado por Pablo Casado y también contra otros partidos políticos: “Nos han usado como una pelota, tanto desde el PP como desde la Oposición, pero no sólo a mi padre, sino a toda mi familia. Mi madre salió de la cárcel gracias a la fianza que reuní con mis amigos, y mi madre es inocente al 100 %”.