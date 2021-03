La verdadera razón por la que Rocío Carrasco habría aceptado hacer la docuserie sobre su vida (y no es dinero)

El duro testimonio de Rocío Carrasco contando su calvario junto a Antonio David Flores en la docuserie "Rocío: Contar la verdad para seguir viva" ha conmocionado a España. Los dos primeros capítulos de la producción se convirtieron en lo más visto en Telecinco en lo que va de año con 3.754.000 espectadores de media y un 33,3% de share.

Pero, ¿por qué Rocío Carrasco ha tomado esta decisión tras más de veinte años de silencio? La propia protagonista lo explica en el arranque del documental: "He llegado a tocar fondo y me di cuenta de que así no podía seguir. Yo soy víctima, y mis hijos también lo son, de una mente diabólica. (Antonio David) ha conseguido que mis hijos me odien. He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo, estando vivos. Ha ensuciado su mente, eso no se hace con dos criaturas. Eso lo ha hecho él", narra la hija de Rocío Jurado.

Diferentes medios han especulado sobre cuánto dinero ha podido ganar Rocío Carrasco prestándose a hacer esta docuserie. Aunque no se sabe la cifra exacta, son varias las que se barajan y todas ellas coinciden en una cantidad millonaria que se habría embolsado por contar toda la verdad sobre su vida.

¿CUÁNTO HA COBRADO ROCÍO CARRASCO POR LA DOCUSERIE?

Rocío Carrasco supuestamente tiene una deuda millonaria con Hacienda desde hace años que podría pagar gracias a esta docuserie que ha protagonizado. Y es que medios como la revista Pronto apuntan a que la hija de “la más grande” se habría embolsado la cantidad de 200 mil euros por cada capítulo grabado de este documental de su vida en el que rompe su silencio tras 25 años callada. Esto sumaría un total de un millón de euros si finalmente se tratara de una serie de 5 capítulos, aunque todavía se desconoce el número exacto de entregas, ya que no ha sido desvelado por parte de la cadena ni de la productora.

Además del reclamo económico y la necesidad de limpiar su imagen, otro motivo habría sido crucial para que Rocío Carrasco haya decidido dar este importante paso en su vida. "¿Por qué has decidido hablar en un programa de 'La Fábrica de la Tele', productora que tiene contratado a tu exmarido?", le preguntan a Rocío Carrasco. "Precisamente, por eso. Porque la productora también ha ayudado a difundir esa mala imagen de mí", explica Rocío. David Valldeperas, director de 'Sálvame', habría sido la pieza estratégica para acabar de convencer a Rocío Carrasco. Valldeperas es amigo personal ya de la hija de Rocío Jurado, ya que la dirigió en 'Hable con ellas', un programa que se emitió entre 2014 y 2016 y por el que también pasaron Sandra Barneda o Beatriz Montañez. Sin la intermediación de Valldeperas este proyecto no habría visto nunca la luz.

Según revela "La Vanguardia", el programa se produjo y se grabó con total hermetismo, para evitar cualquier filtración. Desde la productora se le bautizó con el nombre en clave de "Proyecto Olivia". El periodista Javier Silvestre añade que un principal intermediario fue la actual pareja de Rocío Carrasco, Fidel Albiac. "Él habría liderado esta operación que no ha sido fácil tanto a nivel emocional, como a nivel económico", apunta. El resto es historia.

