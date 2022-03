Vanesa Romero, actriz de 'La que se avecina', explica la extraña secuela que padece tras pasar el coronavirus

La actriz conocida por producciones como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', Vanesa Romero, ha explicado la extraña secuela que padece tras haber superado el coronavirus. La intérprete se contagió en la primera ola de la pandemia. Ahora, casi dos años después, analiza en la revista 'Lecturas' la situación que a traviesa por culpa de la covid-19.

Romero ha señalado que padece "anorexia muscular", una patología desconocida para la gran parte de la población, pero que es capaz de debilitar el músculo: "Llega a tal punto que es como si se hubiera olvidado de trabajar".

"He estado durante un año y medio con secuelas. A fecha de hoy tengo puntualmente recordatorios", explicaba la actriz antes de recordar que ha sufrido "muchas contracturas" aunque no realizase ningún tipo de ejercicio físico.

Yo antes estaba fenomenal, pero el bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó a lo físico (...) No saber lo que me pasaba al principio, me ha llevado a pedir ayuda psicológica", subrayaba Vanesa Romero en su entrevista con la revista 'Lecturas'.

"Ha sido bastante duro. Era paciente de riesgo, ya que soy asmática y era un poco más complicado", concluía.

Estas declaraciones sirven para completar aquellas que ofreció en junio de 2020 en 'Informativos Telecinco', con la enfermedad recién pasada. "Lo he pasado mal, con miedo, tuve 15 días muy difíciles. Ha sido bastante duro. Era paciente de riesgo, ya que soy asmática y era un poco más complicado", explicaba con cierta desazón en su día.

Un recuerdo aquel que no se le ha ido de la mente, porque aún le quedan esos recordatorios de los que ella misma acaba de hablar y contra los que lucha siendo la mujer disciplinada en el terreno del ejercicio que siempre ha demostrado ser.

Las consecuencias de la covid-19 para muchos

A día de hoy, varios miles de personas continúan sufriendo los efectos del llamado ''COVID persistente''. Pacientes que superaron el virus pero que siguen con efectos secundarios derivados de la enfermedad.

En torno al 10 y 15% de los enfermos por covid desarrollan secuelas que a día de hoy siguen sin desaparecer, señala Pilar Rodríguez, una de las coordinadoras del grupo de COVID persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEGM). Sin embargo, en algunos países con mayor índice de contagios, el porcentaje sube hasta el 20%, incluso el 30% en algunos casos.

Según una encuesta elaborada por la SEGM en colaboración con el colectivo de pacientes LONG COVID ACTS, uno de cada diez contagiados por coronavirus continúa con síntomas a pesar de haberse contagiado hace meses. La mayoría de ellos son mujeres, ocho de cada diez, con una media de edad de 43 años. Las secuelas son muy amplias, pero la media es de 36 por persona.