Una tertuliana de TVE no se corta al denunciar fuera de cámaras la actitud de Irene Montero: "No era difícil"

Una tertuliana de TVE no se ha cortado este miércoles cuando ha denunciado la actitud que ha mostrado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la entrevista que ha ofrecido a Mónica López en 'La hora de la 1'.

La ministra podemita había acudido al espacio de actualidad con la manifestación del próximo 8 de marzo en medio de la polémica, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer en la que tradicionalmente miles de mujeres salen a las calles, pero que su celebración o no se ha puesto en entredicho debido a la pandemia de la covid-19.

Encontronazo entre Mónica López e Irene Montero

Estas palabras de la tertuliana del canal público se han producido después de que la entrevistada y presentadora hayan mantenido un encontronazo cuando la conductora del espacio informativo ha hablado sobre el argumento que utiliza la formación morada sobre la prostitución.

"Otro debate que está en la sociedad, en el feminismo, y es en torno a la prostitución. El otro día escuchamos a Silvia Federici, que apuntaba que la legislación acabara criminalizando a las prostitutas ¿Cómo va a conseguir seguir adelante con ese tema?", ha comenzado diciendo Mónica López. Tras explicar el marco legal que quiere poner la ministra de Igualdad del Gobierno de Sánchez, López le ha vuelto a preguntar: "¿Y las mujeres que ejercer la prostitución de forma voluntaria?"

Una pregunta que ha abierto el fuego de guerra entre las dos, ya que Irene Montero ha acusado a la presentadora de estar "defendiendo las posiciones regulacionista", acusaciones que han molestado a la también meteoróloga, al señalar que ella no estaba defendiéndolo, sino que simplemente estaba preguntado. "Yo no estoy defendiendo, estoy preguntando", se ha excusado la periodista.

La actitud de Irene Montero que ha censurado una tertuliana de TVE

No ha sido el único momento tenso que la ministra de Unidas Podemos ha tenido durante el programa. En el turno de preguntas, la colaboradora de TVE y periodista de ABC, Paloma Cervilla, ha mantenido un tenso encontronazo cuando esta le ha preguntado sobre la doble vara de medir en lo referente a los casos de corrupción que concienen a la formación de Unidas Podemos y a otras formaciones así como instituciones.

⁦@IreneMontero⁩ le levanta la voz a ⁦@PalomaCervilla⁩ cuando la tertuliana d ⁦@abc_es⁩ le hace la pregunta incómoda d la cuidadora/asesora. ⁦@monicalopez_tve⁩ y resto tertulianos le han dado un masaje de feminismo y República en ⁦@rtve⁩ no neutral �� pic.twitter.com/CZHUFHdmII — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) March 3, 2021

"Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo de un suelo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sus presuntos privilegios, habrá que investigarlo todo, porque todo es presunto", ha preguntado. Algo que por parte de la ministra no ha tenido respuesta, y ha respondido a la comentarista, que, en el caso de que quede archivada la causa, "¿quién repara el daño?".

Irene Montero no me ha respondido a la pregunta de si hay que investigar sus presuntos privilegios por contratar como alto cargo del Ministerio de Igualdad a la niñera de su hija. Era muy fácil ¿apoya investigarlo en el Congreso igual que investigar al Rey emérito? ¿sí o no? https://t.co/KdZxjYxFkY — Paloma Cervilla (@PalomaCervilla) March 3, 2021

Esta actitud es la que precisamente ha censurado posteriormente la periodista a través de sus redes sociales. "Irene Montero no me ha respondido a la pregunta de si hay que investigar sus presuntos privilegios por contratar como alto cargo del Ministerio de Igualdad a la niñera de su hija. Era muy fácil ¿apoya investigarlo en el Congreso igual que investigar al Rey emérito? ¿sí o no?", se ha preguntado.

