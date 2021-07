Una reportera de Telecinco sufre un golpe de calor en directo y reacciona de esta forma: "Ay, perdón"

El programa que presenta Emma García, 'Viva la Vida', vivió el pasado sábado uno de esos momentos que siempre serán recordados por la audiencia. En esta ocasión, una de las reporteras del programa, Amanda, tuvo que detener su intervención antes de tiempo por el calor que sufrió en pleno directo. No obstante, y lejos de alejarse de la cámara, la joven reportera ha recobrado la compostura y ha hecho lo impensable en directo con una reacción de lo más llamativa.

Al hilo del ingreso hospitalario a causa de un brote psicótico de Raquel Mosquera, noticia que hizo saltar todas las alarmas, 'Viva la Vida' anunció nada más empezar que la peluquera se encontraba en el Hospital Puerta de Hierrotras sufrir una crisis. Una información que contó en exclusiva Emma García, quien conectó en directo con Amanda, la reportera del programa, que se encontraba en las inmediaciones del hospital.





El ingreso de Raquel Mosquera y el susto en 'Viva la Vida'

La reportera de 'Viva la Vida', frente al hosiptal en el que se encontraba la peluquera, informó de su evolución en directo. "Aquí estamos, no nos hemos movido. Estamos en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde ha sido ingresada de nuevo Raquel Mosquera. De momento no ha salido ningún familiar. Hemos podido hablar con algunos trabajadores del centro para ver si podían darnos alguna información acerca de su estado de salud", ha informado la periodista de 'Viva la Vida'.

Seguidamente, la joven reportera ha comenzado a bloquearse y titubear, algo que no le había ocurrido en sus intervenciones anteriores. La sensación a simple vista es que había perdido el hilo del discurso y se vio obligada a salir unos segundos fuera del enfoque de la cámara de televisión, la joven se disculpó y dejó a la presentadora desconcertada.









"¿Qué te ha pasado, Amanda?", ha preguntado Emma García preocupada. La respuesta de la joven reportera, sin embargo, es sorprendente: "Ay, perdón. Que me ha dado un poco de mareo", se ha disculpado de nuevo Amanda.

"Ay, no me extraña, porque estás con una temperatura...", ha asegurado de inmediato García, quien ha pedido a la reportera dejar la retransmisión. Con la conciencia recobrada, Amanda ha interrumpido a la presentadora del espacio de Telecinco para asegurar que "está bien" y que podía seguir con el directo. "No te preocupes", ha tranquilizado la periodista a la presentadora del programa.





"Cuídate mucho, ponte a la sombra. Estamos a unas temperaturas elevadísimas", le ha advertido Emma García, quien ha continuación le ha pedido que se hidratara. "Gracias por retomar el esfuerzo", ha concluido García antes de cortar la emisión con Amanda y comentar la noticia con el resto de colaboradores desde el plató.