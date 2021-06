Una espontánea carga contra La Sexta en la manifestación de Colón y termina encarándose a Andrea Ropero

El pasado domingo, Andrea Roperose desplazó como reportera de 'El Intermedio' para cubrir la concentración en Colón donde los manifestantes se posicionaron en contra del indulto de los presos catalanes encarcelados por el Procés. Este lunes, la periodista emitió su reportaje en La Sexta, en el que se veía que había tenido que hacer frente al acoso de varios grupos de participantes que pretendían impedir que hiciera su trabajo.

En primer lugar, la periodista de acercó a varios asistentes para conocer el motivo por el que había decidido acudir a la manifestación. "Porque estoy a favor de la unidad de España. El Gobierno quiere fragmentar este país a cambio de conseguir mantenerse los dos años que le quedan de legislatura", decía una mujer.

"Yo, por lo menos, estoy aquí para defender lo mismo que defendía el presidente Sánchez antes de engañarnos a todos y decir que él también estaba contra los indultos porque él estaba en contra. Ahora no porque no se quiere ir de La Monclia porque es un dictador", se quejaba otra señora.

"Creemos que el Gobierno nos está tomando el pelo y queremos que se vaya. No queremos el indulto. Para nada", decía a Ropero otras dos asistentes cuando una espontánea se puso delante de la cámara para torpedear la conexión. "No queremos el indulto", decía la mujer tapando el objetivo con su rostro.





"Señora, estamos trabajando, si no le importa"

"Señora, estamos trabajando, si no le importa", le pidió la comunicadora. "Yo también, yo también estoy trabajando", le replicaba. "Estoy entrevistando a gente, entiendo que usted no quiera que le entrevistemos pero déjeme", le pedía Ropero para poder seguir con su reportaje. "¿Y qué pasa? ¿Que son de... que no sois de...?", se preguntaban las mujeres que estaban siendo entrevistadas antes de la interrupcion, aparentemente confusas. "Son de laSexta, la mierda", dijo entonces la espontánea.

"Iros a tomar por culo", insistía mirando a la cámara y cargando contra la cadena. "Déjeme que yo hable con quien quiera", se defendía Ropero. "Son de laSexta, no lo hagas", decía la mujer a las entrevistadas. "Solo voy a decir que no quiero... gobierno... dimisión", se justificaba una de ellas, quien seguía dispuesta a hablar con 'El Intermedio'. "¿Pero por qué le vas a dar trabajo a esta mierda?", cuestionó señalando a Ropero.

"Pero perdone, están defendiendo la libertad, deje la libertad de la señora de respondernos", la defendía la periodista. Tras un tenso momento, la espontánea se cansó y La Sexta logró retomar su grabación. Entonces, la periodista volvió a preguntar a las dos mujeres y ellas respondieron que "con los indultos lo que quieren es arruinarnos, fastidiarnos y los que se les ponga...".





Después de hacer públicas estas imágenes, Ropero manifestó su indignación por este momento que vivió, a través de sus redes sociales. "Qué importante es la educación", señalaba la comunicadora, aparentemente indignada con lo sucedido en la mencionada manifestación.

Qué importante es la educación https://t.co/TRKApHsHwi — Andrea Ropero (@andrearopero) June 14, 2021