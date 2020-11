Una colaboradora de ‘Al Rojo Vivo’ estalla contra Ferreras tras cortarle al hablar de Bildu: “Tú eres el jefe”

La periodista Angélica Rubio ha sorprendido este viernes con su reacción en directo tras ser interrumpida por Antonio García Ferreras durante la tertulia del programa de La Sexta, ‘Al Rojo Vivo’. Un curioso episodio que ocurría durante una tertulia centrada en los acuerdos alcanzados por el Gobierno de coalición y la formación abertzale EH Bildu para la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado presentados por PSOE y Podemos.

Concretamente la directora de ElPlural destacaba, al igual que muchos portavoces del Ejecutivo como la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que la presencia parlamentaria de Bildu le valida como socio en los Presupuestos. “Bildu, en Euskadi, que yo no voto en Euskadi, es la segunda fuerza política. No lo es ni el PP, ni el PSOE ni Ciudadanos…”, destacaba la que fuera asistente personal del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, antes de su regreso a los medios de comunicación.

El corte de Angélica Rubio a Ferreras

Fue en ese momento de la tertulia en el que tuvo lugar un momento de lo más pintoresco. El presentador del programa de Atresmedia interrumpía a su colaboradora para hacerle un apunte sobre la argumentación que estaba haciendo sobre Bildu: “¿Puedo precisar una cosa Angélica?” La cara de Rubio lo decía todo: no le había hecho la más mínima gracia y, en un intento de tomárselo con filosofía y humor, la colaboradora de ‘Al Rojo Vivo’ le daba un corte de lo más peculiar en directo al director de informativos de La Sexta.

“Faltaría más, eres el jefe”, un comentario que congelaba la cara de Ferreras. Eso sí, entre risas Angélica Rubio lamentaba: “Con la mañana que llevo… ¡Que no paras de echarme broncas!” Ferreras también se tomaba con humor la ‘salida’ de su colaboradora y respondía a que era “el jefe”. “Sobre todo un poeta”, añadía el periodista de la cadena de Atresmedia.

El “palito” de Angelica Rubio a #Ferreras : “claro que puedes interrumpirme , eres el jefe y con la mañanita que llevas” pic.twitter.com/EbytNyl3Cb — MASPITV (@TVMASPI) November 13, 2020

Las últimas sorpresas de Ferreras

Y es que el presentador del programa de mediodía de La Sexta está de más actualidad que nunca en las últimas semanas por dos razones fundamentales. La primera de ellas es la llegada este mismo lunes de Jesús Cintora a TVE con ‘Las cosas claras’, un programa que busca competir directamente con ‘Al Rojo Vivo’. La otra es su opinión crítica con algunos de los miembros del Gobierno en la gestión de la pandemia.

El pasado 6 de noviembre el presentador se mostraba escéptico con los pronósticos de Fernando Simón. “Hace dos semanas, Fernando Simón también hablaba de estabilización de la curva y de la posibilidad de descenso de la curva... La curva ha ascendido y de estabilidad... Vamos... Conozco patinadores de hielo en Nueva York que se ponen los patines por primera vez con más estabilidad”, comentaba en La Sexta.

Además, esta misma semana Ferreras se tomaba a risa la defensa de Calviño de la gestión del Gobierno: “Bueno, pues Calviño considera que España ha sido un ejemplo a la hora de controlar la lucha contra el coronavirus”, decía irónico.