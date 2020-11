Jiménez-Becerril: “Deberían acercar a los asesinos a la calle Remondo, donde dejaron tres niños huérfanos”

Teresa Jiménez-Becerril, hermana de Alberto Jiménez-Becerril, ha criticado duramente en COPE el acercamiento de los presos y autores del crimen al País Vasco en una orden firmada por el Ministerio del Interior. “Estaba en el Congreso cuando me enteré, a mí no me ha llamado nadie, mandaron un email avisando de todos los presos a los que sacan y, personalmente a nosotros no nos escribieron”, reconocía en Fin de Semana de COPE la diputada del Partido Popular.

“Han decidido acabar la dispersión, pero yo les diría que, en vez de acercarlos a su casa, que los acerquen a la calle Don Remondo, donde le dieron dos tiros en la nuca a Alberto y a Asen, y dejaron a tres niños huérfanos. Llévalos allí, a ver si se acuerdan de lo que hicieron”, lamentaba Jiménez-Becerril. Y es que todo ello se produce en la misma semana en la que el Gobierno ha conseguido el apoyo de la formación abertzale EH Bildu para aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado de Sánchez e Iglesias.

“A nosotros nos va a costar muy caros los favores que Sánchez le debe a Bildu pero, aunque nosotros nos llevemos la peor parte, esto es para todos los españoles. Parece que a Marlaska le han dado cuerda para soltar presos, pero esto es la antesala, Bildu ya nos ha dicho que esto no se va a quedar aquí”, comentaba la diputada popular a Cristina López Schlichting.

Jiménez-Becerril: “No se arrepienten, se ríen”

“Una cosa fundamental es que se arrepientan y que colaboren con los más de 150 crímenes que hay por resolver. Ellos no se arrepienten ni colaboran, se ríen en los juicios, creen que han hecho bien” recordaba la diputada del Partido Popular en COPE. Además, Jiménez-Becerril recordaba el caso deAzumendi, que dijo que hizo su trabajo lo mejor posible. “¿Esta gente merece algún tipo de beneficios? ¿Por qué? Está claro, el mismo día que Otegi dice que aprobará los Presupuestos, los sueltan. Parece una obra macabra”.

“Yo desde que entré en el Congreso vi a Sánchez agradecer a Quiroga, que está condenado por alentar el terrorismo”, comentaba la hermana de la víctima de ETA. “Yo veo una sumisión, han elegido esos socios, quien quiere hacer algo no lo hace. Les conviene, así sacan adelante todas las votaciones”.

GRAF7677. MADRID, 11/11/2020.- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (d) conversa con la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (i) antes del pleno del Congreso este miércoles donde se debaten las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021. EFE/BallesterosBallesteros

“EH Bildu no condena los asesinatos del terrorismo, como el de mi hermano y el de Asen, y eso es la clave. ¿No se le cae la cara de vergüenza a los socialistas? Se ha pasado una línea insalvable”, comentaba Jiménez-Becerril.