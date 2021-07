Tremendo enfado de los creadores de 'La que se avecina' con el equipo de Sonsóles Ónega: “Nos creemos poquito”

Los creadores de la serie de televisión 'La que se avecina', Alberto y Laura Caballero, no ocultaban su enfado esta semana con el equipo de Sonsoles Ónega en su programa de Telecinco, 'Ya es mediodía'. El motivo de la fricción es lo que dice uno de los reporteros en una conexión en directo desde el domicilio del productor de televisión José Luis Moreno, tío de ambos guionistas.

Y es que varios medios de comunicación ya se acercaron hasta los creadores de 'Aquí no hay quien viva' para conocer su opinión tras la detención del conocido productor, ante lo que expresaron su total desconocimiento sobre las actividades legales que le imputan a su tío. Por su parte, Moreno ha conseguido entregar esta semana el aval por el que ha evitado su ingreso preventivo en prisión tras su detención hace dos semanas.









El enfado de Alberto Caballero con Telecinco



Ha sido a través de un mensaje en Twitter que los seguidores del director de 'La que se avecina', Alberto Caballero, han podido saber su enfado con el programa 'Ya es mediodía' que presenta la periodista Sonsóles Ónega. En un fragmento de vídeo podía verse a uno de los reporteros, desde la casa de Moreno en Boadilla del Momento, introduciendo una entrevista con una de las sobrinas del productor, investigadas también por la trama en la que está involucrado su tío.

“Esta llamada la hemos llamado y ha respondido a nuestras preguntas, desde luego. Ella es la mano derecha de José Luis Moreno, también fue detenida, efectivamente, en esta operación. De ella se habla, se cuenta que es una de las personas de confianza de José Luis Moreno, que gestiona gran parte de las productoras, en esas empresas de José Luis Moreno”. No obstante, y a quien se refería el periodista era a Natalia Rodríguez, mientras mostraban fotos de los hermanos Caballero, algo que no ha hecho ninguna gracia a Alberto que se quejaba en redes sociales.

“Es sorprendente que tengamos que hacerlo, pero queremos dejar cristalino que nosotros no somos los sobrinos imputados en la Operación Titella. Agradeceríamos a los periodistas que hiciesen su trabajo antes de emitir imágenes que induzcan a error”, comentaba. También respondía Laura: “Desde luego que viendo las noticias de estos días nos tenemos que creer poquito de lo que normalmente se cuenta… Vale todo”.

Desde luego que viendo las noticias de estos días nos tenemos que creer poquito de lo que normalmente se cuenta… Vale todo. — Laura Caballero (@LauraCaballero_) July 6, 2021









Alberto Caballero y la detención de su tío: “Estamos en shock”



No obstante, hace días que el guionista rompió su silencio tras la detención de su tío: “Estamos un poco en shock, es una noticia dura, preocupados desde la distancia aunque yo ya no tenía contacto personal con él desde hace unos cuantos años... Yo, personalmente, no tenía contacto con él, al fin y al cabo, es familia y es una noticia que afecta bastante”, comentaba en una entrevista.

Además, aclaraba que tuvieron un enfrentamiento a cuenta de una película: “En su momento tuvimos una serie de diferencias y eso llevó a un alejamiento tanto en lo personal como en lo profesional. Me parece el argumento de una película”.

“No había conocimiento. No teníamos ningún tipo de información que podía inducir a esto, más que habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado...”, concluía Caballero sobre los delitos que investigan a José Luis Moreno.

Alberto Caballero sufrió un intento de estafa por su tío José Luis Moreno y ya no tenían relación: "Estamos desconcertados" pic.twitter.com/QJqe1qmhPq — TVMASPI (@sebas_maspons) June 29, 2021