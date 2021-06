"Era surrealista": la jugada de Antena 3 con Fernando Tejero que pudo acabar con 'La que se avecina'

Hace bastantes años que el actor Fernando Tejero es una de las piezas fundamentales del reparto de 'La que se avecina', una de las series estrella de Telecinco, pero no fue así desde el principio. De hecho, el propio intérprete llegó a revelar en una entrevista hace años el que era un plan orquestado desde la cadena vecina, Antena 3, para desbancar a sus rivales. Una estrategia que quien fuera Emilio Delgado en 'Aquí no hay quien viva' llegó a calificar de “surrealista”.

Pero lo cierto es que el propio Tejero estuvo ausente durante las primeras temporadas de la ficción de Mediaset. Concretamente durante los primeros seis años, en los que la mayoría de sus compañeros, como José Luis Gil o Eduardo Gómez, se marcharon junto a los hermanos Caballero hasta la cadena rival para llevarse el formato que tanto éxito les había dado en Antena 3, con nuevos personajes.









No sería el caso del actor cordobés que decidió darle un cambio de rumbo a su carrera tras 'Aquí no hay quien viva' y probó suerte con la gran pantalla: estrenó 'Días de cine', 'La chispa de la vida' o 'Al final del camino' entre otras. Sin embargo, su nueva aventura en el cine no salió como esperaba y regresó junto a sus antiguos compañeros en la piel de Fermín Trujillo, donde se ha afianzado como un habitual hasta la temporada número 13. No obstante, en los años en los que Tejero no había regresado aún junto a Laura y Alberto Caballero Antena 3 trazó un plan para acabar con 'La que se avecina'.





El plan de Antena 3 contra 'La que se avecina'



En el contrato que la productora Contubernio, propiedad de los Caballero, mantiene con Mediaset se establece que la cadena de Paolo Vasile tiene preferencia en la compra de contenidos, por lo que a Antena 3 no le quedaba otra jugada que revivir 'Aquí no hay quien viva'. El plan era sencillo: hacer una secuela que recogiera el testigo de los últimos capítulos, pero en los que el reparto fuese completamente nuevo y sólo repitiese el portero del edificio.









Así lo explicaba el propio Fernando Tejero en una entrevista con e-Cartelera: “Era hacer como una segunda parte de 'Aquí no hay quien viva'. Tampoco le presté mucho interés porque no me interesaba”, comentaba a los micrófonos. Y es que no tenía mucho sentido ofrecerle una vuelta a un formato que ya había declinado. “Emilio volvía a la comunidad pero ya no estaban los mismos vecinos. Era un poco surrealista”

En cualquier caso mantenía que, si volvía, lo haría siempre con los hermanos Caballero: “Si hago algo similar a 'Aquí no hay quien viva' indudablemente tiene que ser con los hermanos Caballero”, comentaba.





La otra opción de Antena 3: fichar a los Caballero



La otra posibilidad con la que cuenta Antena 3 para disputar ese terreno a Mediaset sería fichar directamente a Laura y Alberto Caballero para crear una serie nueva. Algo que el creador de la serie declinó: “El principal problema es que nosotros estamos muy a gusto en Mediaset España y, en segundo lugar, creo que sería un error. Desgraciadamente, parte de la esencia de 'Aquí no hay quien viva' no se puede recuperar. Hemos tenido demasiados fallecimientos de personajes importantes y no entiendo la serie sin Mariví Bilbao, Eduardo Gómez o Emma Penella”, comentaba sobre los actores de la serie original ya fallecidos en una entrevista en Formula TV.

“Esto de resucitar series antiguas es más una falta de ideas que algo que merezca la pena. Ni yo ni nadie del equipo nos sentiríamos con los huevos de resucitar una serie que surgió en un momento concreto y con unas circunstancias tan extremas y al límite”, concluye.